Чудесные ступеньки: во Владивостоке ведётся масштабный ремонт лестничных маршей

Posted 19 ноября, 05:41
Published 19 ноября, 05:41
Modified 19 ноября, 05:43
Updated 19 ноября, 05:43
За состоянием городских «трапов» — а не зря владивостокцы называют так длинные, многопролётные лестницы, особенно на сопках, — администрация Владивостока следит пристально. Только с начала года в городе отремонтировали 92 лестницы.
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали:
Особое внимание уделяется тем лестницам, которые ведут от домов к остановкам, больницам, школам, детским садам. Они ремонтируются и приводятся в порядок в первую очередь.
— Специалисты регулярно проводят мониторинг территорий, на основе которого формируется перечень ремонта. В первую очередь в список попадают наиболее аварийные лестничные марши с интенсивным движением пешеходов, а также ведущие к социально значимым объектам. Вместе с тем, учитываются обращения граждан в администрацию города, — отметили в управлении городской среды.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток очищают от брошенных автомобилей.