Чудесные ступеньки: во Владивостоке ведётся масштабный ремонт лестничных маршей

Масштабный ремонт лестниц завершается во Владивостоке

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Владивосток — город лестниц. И это факт. Жители города уже привыкли, а вот гости краевого центра подчас удивляются — сколько раз спускаться-подниматься приходится. Но главное — чтобы и спуски, и подъемы были комфортными — по удобным и не разбитым лестницам.

За состоянием городских «трапов» — а не зря владивостокцы называют так длинные, многопролётные лестницы, особенно на сопках, — администрация Владивостока следит пристально. Только с начала года в городе отремонтировали 92 лестницы. В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: 26 лестниц отремонтированы капитально (например, по адресам: 2-я Поселковая, 51, Адмирала Кузнецова, 40а, Адмирала Юмашева, 28а, Жигура, 54, Интернациональная, 48, Каплунова, 5 и 8, Карбышева, 48-52, проспект Красного Знамени, 94, Невельского, 21 и другим).

66 радуют горожан после локального ремонта. При этом работы не останавливаются, лестничные марши строят и ремонтируют и сегодня, пока позволяет погода. В частности, фактически завершен ремонт «трапов» на Калинина, 35, Кипарисовой 16, Харьковской, 6, Херсонской, 12, Сахалинской, 27, Добровольского, 43. Здесь уже демонтированы старые ступени, устроены новые, поставлены перила. Особое внимание уделяется тем лестницам, которые ведут от домов к остановкам, больницам, школам, детским садам. Они ремонтируются и приводятся в порядок в первую очередь. — Специалисты регулярно проводят мониторинг территорий, на основе которого формируется перечень ремонта. В первую очередь в список попадают наиболее аварийные лестничные марши с интенсивным движением пешеходов, а также ведущие к социально значимым объектам. Вместе с тем, учитываются обращения граждан в администрацию города, — отметили в управлении городской среды.

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