Консервные банки — со двора долой: Владивосток очищают от автохлама

Posted 19 ноября, 03:25
Published 19 ноября, 03:25
Modified 19 ноября, 03:27
Updated 19 ноября, 03:27
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: только за несколько дней из разных районов краевого центра вывезли восемь старых авто — если, конечно, этот разукомплектованный, похожий больше на ржавые корыта, а не на железных коней автохлам можно вообще назвать автомобилем.
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» освободили от «консервных банок» придомовые территории и обочины дорог по адресам: Сабанеева, 16, Амурская, 82, Борисенко, 23 и 96, Космонавтов, 13, Харьковская, 3, Киевская, 8 и проспект Красного Знамени, 121.
Процедура вывоза брошенных авто детально проработана и выполняется строго по пунктам: сначала выявляются владельцы автохлама, годами стоящего на улице и уныло гниющего под дождём и снегом. Затем «счастливым обладателям автосокровищ» предоставляется месяц для устранения дефектов и добровольного вывоза транспортных средств. Если владелец, как говорится, даже не почесался в течение выделенного времени (кстати, так — по каким-то причинам, трудно доступным для понимания — поступают большинство хозяев автохлама), то тогда его жестянку сотрудники «СГТ» увозят на специальную стоянку. Там «консервы» простоят еще шесть месяцев — хозяева могут их забрать, предварительно заплатив за услуги по эвакуации и стоянку.
Впрочем, среди владельцев железных корыт есть и те, кто верно реагирует на полученные уведомления и убирает транспорт самостоятельно.
— Возле дома № 24 по улице 50 лет ВЛКСМ также должны были вывозить разукомплектованный транспорт, но собственник авто прибыл на место и сообщил, что уберёт его самостоятельно. Если машина так и останется на месте, специалисты эвакуируют её, — рассказали в отделе по демонтажу и хранению незаконно установленных объектов «СГТ».
Отметим, что признать автомобиль брошенным можно в том случае, если он соответствует нескольким критериям, которые закреплены в соответствующих документах. В октябре подходящими по критериям признали 14 автомобилей, семь из которых владельцы убрали самостоятельно. В ноябре в список автохлама внесено ещё 17 ржавеющих по дворам автомобилей — и работы по их вывозу в разгаре.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт во Владивостоке строительство важной дороги.