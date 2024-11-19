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Posted 19 ноября, 03:25

Published 19 ноября, 03:25

Modified 19 ноября, 03:27

Updated 19 ноября, 03:27

Владивосток планомерно очищают от брошенных автомобилей

Консервные банки — со двора долой: Владивосток очищают от автохлама

19 ноября 2024, 03:25
Фото: vlc.ru.

Владивосток планомерно очищают от брошенных автомобилей

Сюжет
Наш Город
Ещё совсем недавно жители Владивостока диву давались: с улиц города, со дворов стали вывозить десятилетиями стоявшие там брошенные автомобили. Сегодня это зрелище — как очередную «консервную банку» грузят на эвакуатор — уже не удивляет. Так и должно быть!

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: только за несколько дней из разных районов краевого центра вывезли восемь старых авто — если, конечно, этот разукомплектованный, похожий больше на ржавые корыта, а не на железных коней автохлам можно вообще назвать автомобилем.

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» освободили от «консервных банок» придомовые территории и обочины дорог по адресам: Сабанеева, 16, Амурская, 82, Борисенко, 23 и 96, Космонавтов, 13, Харьковская, 3, Киевская, 8 и проспект Красного Знамени, 121.

Процедура вывоза брошенных авто детально проработана и выполняется строго по пунктам: сначала выявляются владельцы автохлама, годами стоящего на улице и уныло гниющего под дождём и снегом. Затем «счастливым обладателям автосокровищ» предоставляется месяц для устранения дефектов и добровольного вывоза транспортных средств. Если владелец, как говорится, даже не почесался в течение выделенного времени (кстати, так — по каким-то причинам, трудно доступным для понимания — поступают большинство хозяев автохлама), то тогда его жестянку сотрудники «СГТ» увозят на специальную стоянку. Там «консервы» простоят еще шесть месяцев — хозяева могут их забрать, предварительно заплатив за услуги по эвакуации и стоянку.

Фото: vlc.ru

Впрочем, среди владельцев железных корыт есть и те, кто верно реагирует на полученные уведомления и убирает транспорт самостоятельно.

— Возле дома № 24 по улице 50 лет ВЛКСМ также должны были вывозить разукомплектованный транспорт, но собственник авто прибыл на место и сообщил, что уберёт его самостоятельно. Если машина так и останется на месте, специалисты эвакуируют её, — рассказали в отделе по демонтажу и хранению незаконно установленных объектов «СГТ».

Отметим, что признать автомобиль брошенным можно в том случае, если он соответствует нескольким критериям, которые закреплены в соответствующих документах. В октябре подходящими по критериям признали 14 автомобилей, семь из которых владельцы убрали самостоятельно. В ноябре в список автохлама внесено ещё 17 ржавеющих по дворам автомобилей — и работы по их вывозу в разгаре.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идёт во Владивостоке строительство важной дороги.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Авто#Наш Город
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