Консервные банки — со двора долой: Владивосток очищают от автохлама

Процедура вывоза брошенных авто детально проработана и выполняется строго по пунктам: сначала выявляются владельцы автохлама, годами стоящего на улице и уныло гниющего под дождём и снегом. Затем «счастливым обладателям автосокровищ» предоставляется месяц для устранения дефектов и добровольного вывоза транспортных средств. Если владелец, как говорится, даже не почесался в течение выделенного времени (кстати, так — по каким-то причинам, трудно доступным для понимания — поступают большинство хозяев автохлама), то тогда его жестянку сотрудники «СГТ» увозят на специальную стоянку. Там «консервы» простоят еще шесть месяцев — хозяева могут их забрать, предварительно заплатив за услуги по эвакуации и стоянку.