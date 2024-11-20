Хранение и консервация — кого в Приморском крае обучат тонкостям этих процессов?

— Почему была выбрана именно тема древнерусской живописи? — говорит Алёна Даценко. — Потому что произведения иконописи, о которых мы будем говорить, хранятся практически во всех музейных собраниях. Конечно, они разные и по количеству, и по своему качеству исполнения, но хранятся они даже в небольших муниципальных, например, музеях. И поэтому семинар, который сочетает в себе и практику, и теорию, решили мы в галерее, будет востребован. И не ошиблись. К нам во Владивосток съехались участники из Сахалинской области, Хабаровского края, Республик Бурятии и Якутии, музеев и галерей нашего края и даже краевого центра.