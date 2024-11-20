Хранение и консервация — кого в Приморском крае обучат тонкостям этих процессов?

Posted 20 ноября, 01:44
Published 20 ноября, 01:44
Modified 20 ноября, 01:46
Updated 20 ноября, 01:46
Межрегиональный семинар-практикум по хранению, консервации и реставрации произведений древнерусского искусства для сотрудников музеев Дальневосточного федерального округа начался сегодня, 20 ноября. Продлится он неделю. Реализуется проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
— В 2023 году я подала заявку на конкурс грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства — мой проект назывался «Древнерусская живопись. Хранение и реставрация», — рассказала директор Приморской краевой картинной галереи Алёна Даценко. — Проблема реставрации меня, наверное, как музейщика и как директора занимает уже более 10 лет, для музеев Дальнего Востока она очень актуальна, можно даже сказать — остра.
Реставраторы в картинных галереях и художественных музеях ДФО, по словам Алёны Алексеевны, — большая редкость. Представители этой профессии просто на вес золота.
— Я не преувеличу, если скажу, что отсутствие в музее реставратора — большая трагедия, — говорит она. — Увы, для ДФО это не редкость. Например, в Амурском государственном музее имени Даурского нет представителей этой профессии. Да что далеко ходить! В нашей галерее есть реставраторы, но всё же какие-то наиболее ценные экспонаты мы отправляем на реставрацию в Центр Грабаря в Москве, а там, замечу, огромные очереди.
В Приморской картинной галерее вопросами реставрации — в том числе подготовки кадров, повышения квалификации — занимаются всерьёз уже более 10 лет. Каждый год в рамках Дней Эрмитажа в Приморье проводятся мероприятия, посвящённые реставрации, участие в которых принимают специалисты этого ведущего музея России.
— Вот на и семинар-практикум по хранению, консервации и реставрации произведений древнерусского искусства приедут такие известные мастера, как проректор по научной работе, заведующий кафедрой реставрации живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина доктор искусствоведения, профессор, академик Российской академии художеств, автор монографий и научных трудов по реставрации древнерусской живописи Юрий Бобров, а также специалисты-эксперты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря (Москва) и Службы реставрации Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Они проведут занятия с участниками семинара, — рассказала Алёна Даценко.
Речь на занятиях пойдёт о проблемах хранения, консервации и реставрации древнерусской живописи. Также участники семинара ознакомятся с современными методами исследования, изучения и принципами восстановления памятников русской иконописи.
— Почему была выбрана именно тема древнерусской живописи? — говорит Алёна Даценко. — Потому что произведения иконописи, о которых мы будем говорить, хранятся практически во всех музейных собраниях. Конечно, они разные и по количеству, и по своему качеству исполнения, но хранятся они даже в небольших муниципальных, например, музеях. И поэтому семинар, который сочетает в себе и практику, и теорию, решили мы в галерее, будет востребован. И не ошиблись. К нам во Владивосток съехались участники из Сахалинской области, Хабаровского края, Республик Бурятии и Якутии, музеев и галерей нашего края и даже краевого центра.
Алёна Алексеевна уверена, что проведение семинара будет способствовать сохранению музейных предметов, являющихся важными памятниками духовной культуры России.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какая уникальная выставка открылась в Приморской краевой картинной галерее.