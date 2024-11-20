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Posted 20 ноября, 06:38

Published 20 ноября, 06:38

Modified 20 ноября, 06:40

Updated 20 ноября, 06:40

В Приморском крае мигрантов будут обучать русскому языку — на средства гранта

Научим по-русски: межкультурный диалог развивают в Приморье на грант губернатора

20 ноября 2024, 06:38
Фото: 1MI.

В Приморском крае мигрантов будут обучать русскому языку — на средства гранта

Сюжет
Миграция
Некоммерческая организация «ДАР» победила в конкурсе проектов социально ориентированных НКО и получит грант губернатора Приморского края. С его помощью «ДАР» будет обучать мигрантов и их семьи русскому языку и культуре.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: социальный проект «Научим по-русски» поможет приезжающим в наш регион на работу гражданам соседних государств адаптироваться в иноязычном обществе.

Причём часть обучения будет вестись в формате лекций-бесед. Это позволит иностранцам легче войти в русскоговорящую среду, понять, почему тот или иной вариант речевого оборота или невербального поведения может быть неправильно понят или неверно оценён россиянами.

— Мигранты и их дети должны научиться не только разговаривать на русском языке, но и понимать культуру нашей страны, ее ценности, традиции. Наша задача — тактично показать величие и красоту русского языка, при этом учитывая культуру той страны, из которой к нам прибыл человек, — рассказала Лилиана Воронова, директор «ДАРа».

Межкультурный диалог, по ее словам, даст возможность иностранцам понять разницу между негативным и вежливым отношением и общением.

Напомним, проект будет реализован на средства гранта губернатора Приморского края Олега Кожемяко, а работать в нём будут волонтеры — магистранты вузов по направлению «Филология — русский язык как иностранный». Для них это станет к тому же отличной практикой.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как изменится миграционная политика Приморского края.

Укрепляя дружбу: в Приморье модернизируют миграционную политику
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#Новости#Общество#Владивосток#Миграция#Приморский край
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