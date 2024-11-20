Научим по-русски: межкультурный диалог развивают в Приморье на грант губернатора

Posted 20 ноября, 06:38
Published 20 ноября, 06:38
Modified 20 ноября, 06:40
Updated 20 ноября, 06:40
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: социальный проект «Научим по-русски» поможет приезжающим в наш регион на работу гражданам соседних государств адаптироваться в иноязычном обществе.
Причём часть обучения будет вестись в формате лекций-бесед. Это позволит иностранцам легче войти в русскоговорящую среду, понять, почему тот или иной вариант речевого оборота или невербального поведения может быть неправильно понят или неверно оценён россиянами.
— Мигранты и их дети должны научиться не только разговаривать на русском языке, но и понимать культуру нашей страны, ее ценности, традиции. Наша задача — тактично показать величие и красоту русского языка, при этом учитывая культуру той страны, из которой к нам прибыл человек, — рассказала Лилиана Воронова, директор «ДАРа».
Межкультурный диалог, по ее словам, даст возможность иностранцам понять разницу между негативным и вежливым отношением и общением.
Напомним, проект будет реализован на средства гранта губернатора Приморского края Олега Кожемяко, а работать в нём будут волонтеры — магистранты вузов по направлению «Филология — русский язык как иностранный». Для них это станет к тому же отличной практикой.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как изменится миграционная политика Приморского края.