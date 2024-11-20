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Posted 20 ноября, 05:09

Published 20 ноября, 05:09

Modified 20 ноября, 05:11

Updated 20 ноября, 05:11

Методику разведения пчёл в сложном климате разрабатывают в Приморском крае

Нюансы пчеловодства в Приморье обобщат в научном труде

20 ноября 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney.

Методику разведения пчёл в сложном климате разрабатывают в Приморском крае

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Приморский мёд
Приморский край имеет особые климатические условия, порой чрезвычайно сложные для успешного ведения фермерского бизнеса в целом и в частности — для пчеловодства. Учёные региона разрабатывают пособие для пчеловодов, где обобщён передовой опыт.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: специалисты научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока готовят методическое пособие для пчеловодов края, где будет обобщён опыт работы множества их коллег и учтены все детали разведения пчёл в таких непростых климатических условиях, как в нашем регионе.

Пособие увидит свет в феврале 2025 года. Между прочим, это первое за полвека подобное издание.

— Чтобы пчеловодство в Приморье развивалось, нужно выработать научную основа, проанализировать уже имеющийся опыт. Поэтому агентством по развитию пчеловодства совместно с наукой начата работа по созданию технологии содержания пчел в условиях климата Приморского края, — отметил руководитель ведомства Рамиль Еникеев.

В Приморье более 1,7 тысячи пасек, всего в этой отрасли занято почти шесть тысяч человек. Безусловно, пособие, в котором отражён многолетний опыт работы по производству уникального приморского мёда, будет оценено ими по достоинству.

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#Новости#Владивосток#Мёд#Приморский край#Приморский мёд
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