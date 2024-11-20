Нюансы пчеловодства в Приморье обобщат в научном труде

Posted 20 ноября, 05:09
Published 20 ноября, 05:09
Modified 20 ноября, 05:11
Updated 20 ноября, 05:11
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: специалисты научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока готовят методическое пособие для пчеловодов края, где будет обобщён опыт работы множества их коллег и учтены все детали разведения пчёл в таких непростых климатических условиях, как в нашем регионе.
Пособие увидит свет в феврале 2025 года. Между прочим, это первое за полвека подобное издание.
— Чтобы пчеловодство в Приморье развивалось, нужно выработать научную основа, проанализировать уже имеющийся опыт. Поэтому агентством по развитию пчеловодства совместно с наукой начата работа по созданию технологии содержания пчел в условиях климата Приморского края, — отметил руководитель ведомства Рамиль Еникеев.
В Приморье более 1,7 тысячи пасек, всего в этой отрасли занято почти шесть тысяч человек. Безусловно, пособие, в котором отражён многолетний опыт работы по производству уникального приморского мёда, будет оценено ими по достоинству.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда в крае состоится слёт апитерапевтов.