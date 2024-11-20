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Posted 20 ноября, 02:07

Published 20 ноября, 02:07

Modified 20 ноября, 02:09

Updated 20 ноября, 02:09

В 2025 году в Приморском крае пройдёт форум апитерапевтов

Как пчёлы на мёд: апитерапевты слетятся в Приморский край на форум

20 ноября 2024, 02:07
Фото: Изображение Midjourney.

В 2025 году в Приморском крае пройдёт форум апитерапевтов

Сюжет
Приморский мёд
В октябре 2025 года в Приморском крае пройдёт форум апитерапевтов. Центром проведения станет Уссурийск.

Апитерапия — это применение в лечебных целях пчёл и продуктов пчеловодства. В основном в лечении используются мёд, цветочная пыльца, прополис и маточное молочко, трутневый гомогенат, пчелиный подмор, перга, воск и пчелиный яд.

На форуме, который пройдёт в Приморском крае, специалисты-апитерапевты обсудят использование лучших практик в профилактике и лечении болезней, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также участие в работе форума примут пчеловоды Приморья, учёные.

Будут проведены мастер-классы, специалисты смогут поделиться опытом лечения с помощью пчел и продукции пчеловодства, использования в медицине натурального приморского липового меда.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем и кому полезен приморский мёд.

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#Новости#Владивосток#Мёд#Приморский край#Приморский мёд
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