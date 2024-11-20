Как пчёлы на мёд: апитерапевты слетятся в Приморский край на форум

Posted 20 ноября, 02:07
Published 20 ноября, 02:07
Modified 20 ноября, 02:09
Updated 20 ноября, 02:09
Апитерапия — это применение в лечебных целях пчёл и продуктов пчеловодства. В основном в лечении используются мёд, цветочная пыльца, прополис и маточное молочко, трутневый гомогенат, пчелиный подмор, перга, воск и пчелиный яд.
На форуме, который пройдёт в Приморском крае, специалисты-апитерапевты обсудят использование лучших практик в профилактике и лечении болезней, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Также участие в работе форума примут пчеловоды Приморья, учёные.
Будут проведены мастер-классы, специалисты смогут поделиться опытом лечения с помощью пчел и продукции пчеловодства, использования в медицине натурального приморского липового меда.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем и кому полезен приморский мёд.