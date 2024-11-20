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Posted 19 ноября, 23:22

Published 19 ноября, 23:22

Modified 19 ноября, 23:24

Updated 19 ноября, 23:24

Температурные качели обещает погода жителям Приморского края

От минуса к плюсу и обратно: погода в Приморье стабильностью не балует

19 ноября 2024, 23:22
Фото: vostokmedia.com.

Температурные качели обещает погода жителям Приморского края

Сюжет
Погода
Погода нынче в Приморском крае никак не решит, зимняя она уже или все ещё осенняя. Потому и жителям региона приходится непросто — даже с выбором одежды.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем завис антициклон, а это значит, что на юго-востоке региона ночью прошли дожди. Днём без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Перепады температуры воздуха удивляют: ночью по краю — до -22°C, а днём воздух прогреется до вполне комфортных +6°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью были лёгкие заморозки, а днём — почти тепло: до +6°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какими погодными сюрпризами удивляла осень приморцев в разные годы.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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