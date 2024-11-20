От минуса к плюсу и обратно: погода в Приморье стабильностью не балует

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем завис антициклон, а это значит, что на юго-востоке региона ночью прошли дожди. Днём без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Перепады температуры воздуха удивляют: ночью по краю — до -22°C, а днём воздух прогреется до вполне комфортных +6°C.