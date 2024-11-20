От минуса к плюсу и обратно: погода в Приморье стабильностью не балует

Posted 19 ноября, 23:22
Published 19 ноября, 23:22
Modified 19 ноября, 23:24
Updated 19 ноября, 23:24
По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем завис антициклон, а это значит, что на юго-востоке региона ночью прошли дожди. Днём без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Перепады температуры воздуха удивляют: ночью по краю — до -22°C, а днём воздух прогреется до вполне комфортных +6°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью были лёгкие заморозки, а днём — почти тепло: до +6°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какими погодными сюрпризами удивляла осень приморцев в разные годы.