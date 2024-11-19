Ледяные «блокады» в Приморье: владивостокцы вспомнили о зимних коллапсах минувших лет

Сегодня приморцы с содроганием в сердцах вспоминают 19 ноября 2020 года, когда большую часть региона покрыло льдом. Основной удар приняла на себя дальневосточная столица. Бушующая стихия обрушилась на инфраструктуру города. Многие местные жители надеются, что такого больше не повторится.