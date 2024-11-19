Ледяные «блокады» в Приморье: владивостокцы вспомнили о зимних коллапсах минувших лет

Posted 19 ноября, 02:47
Published 19 ноября, 02:47
Modified 19 ноября, 02:49
Updated 19 ноября, 02:49
Сегодня приморцы с содроганием в сердцах вспоминают 19 ноября 2020 года, когда большую часть региона покрыло льдом. Основной удар приняла на себя дальневосточная столица. Бушующая стихия обрушилась на инфраструктуру города. Многие местные жители надеются, что такого больше не повторится.
Стоит отметить, что зима нередко заявляет о себе достаточно громко. Например, 19 лет назад жители Владивостока тоже пережили серьезный снежный коллапс. Белое полотно укрыло цветы. 21 октября 2005 года дороги стали сплошным катком.
22 февраля 2010 года утро тоже в городе выдалось весьма удивительным. Ветви деревьев словно покрыли белой краской. Необычная картина «нарисовалась» после снежных осадков.
А в 2021 году ледяная катастрофа едва не повторилась вновь. 23 ноября растительность покрылась толстым слоем льда. Страшно вспоминать, что творилось на дорогах после непогоды в краевой столице.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон, который бушевал в прошлые выходные, тоже внес неприятные коррективы в будни приморцев. Дороги обледенели, а автомобили не открывались без подручных средств.