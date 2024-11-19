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Posted 19 ноября, 02:47

Published 19 ноября, 02:47

Modified 19 ноября, 02:49

Updated 19 ноября, 02:49

Воспоминаниями о ледяных дождях поделились жители Приморского края

Ледяные «блокады» в Приморье: владивостокцы вспомнили о зимних коллапсах минувших лет

19 ноября 2024, 02:47
Фото: vostokmedia.com.

Воспоминаниями о ледяных дождях поделились жители Приморского края

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Погода
Ровно четыре года назад Приморский край оказался в ледяном плену. Оказывается, в 2020 году природа не первый раз заставила нервничать жителей Владивостока.

Сегодня приморцы с содроганием в сердцах вспоминают 19 ноября 2020 года, когда большую часть региона покрыло льдом. Основной удар приняла на себя дальневосточная столица. Бушующая стихия обрушилась на инфраструктуру города. Многие местные жители надеются, что такого больше не повторится.

Ледяной дождь четыре года спустя: жители Приморья вспоминают, как это было — фото
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Стоит отметить, что зима нередко заявляет о себе достаточно громко. Например, 19 лет назад жители Владивостока тоже пережили серьезный снежный коллапс. Белое полотно укрыло цветы. 21 октября 2005 года дороги стали сплошным катком.

2005 год2005 год
Перекресток улиц Семеновской и Алеутской в 2005 годуПерекресток улиц Семеновской и Алеутской в 2005 году
2005 год. Фото: vostokmedia.com

22 февраля 2010 года утро тоже в городе выдалось весьма удивительным. Ветви деревьев словно покрыли белой краской. Необычная картина «нарисовалась» после снежных осадков.

2010 год2010 год
2010 год 2010 год
2010 год. Фото: vostokmedia.com

А в 2021 году ледяная катастрофа едва не повторилась вновь. 23 ноября растительность покрылась толстым слоем льда. Страшно вспоминать, что творилось на дорогах после непогоды в краевой столице.

2021 год2021 год
2021 год2021 год
2021 год2021 год
2021 год. Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что циклон, который бушевал в прошлые выходные, тоже внес неприятные коррективы в будни приморцев. Дороги обледенели, а автомобили не открывались без подручных средств.

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