А алкоголь-то липовый: сотни литров контрафакта изъяли в Приморском крае

Posted 21 ноября, 01:28
Published 21 ноября, 01:28
Modified 21 ноября, 01:30
Updated 21 ноября, 01:30
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: в рейде принимали участие сотрудники администрации Черниговского муниципального округа. Было проверено три магазина. И не зря.
В целом по итогам проверок было изъято более 200 литров контрафактного алкоголя, в том числе — 160 литров поддельной водки, рома и виски. Да, «элитные» горячительные напитки тоже подделывают.
— Продавцы не смогли предъявить документы на 220 литров алкоголя, — подчеркнули в пресс-службе.
Владельцам магазинов, где торговали «палёнкой», теперь грозят весьма солидные штрафы — до миллиона рублей. На каждого также составлен административный протокол.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как приморский мёд защитят от подделок.