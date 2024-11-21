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Posted 21 ноября, 01:28

Published 21 ноября, 01:28

Modified 21 ноября, 01:30

Updated 21 ноября, 01:30

В Приморском крае прошёл ночной антиалкогольный рейд

А алкоголь-то липовый: сотни литров контрафакта изъяли в Приморском крае

21 ноября 2024, 01:28
Фото: 1MI.

В Приморском крае прошёл ночной антиалкогольный рейд

Сюжет
Полиция
Ночной антиалкогольный рейд прошёл в Черниговском районе Приморского края. И оказался весьма успешным — хотя, конечно, это для кого как.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: в рейде принимали участие сотрудники администрации Черниговского муниципального округа. Было проверено три магазина. И не зря.

В целом по итогам проверок было изъято более 200 литров контрафактного алкоголя, в том числе — 160 литров поддельной водки, рома и виски. Да, «элитные» горячительные напитки тоже подделывают.

— Продавцы не смогли предъявить документы на 220 литров алкоголя, — подчеркнули в пресс-службе.

Владельцам магазинов, где торговали «палёнкой», теперь грозят весьма солидные штрафы — до миллиона рублей. На каждого также составлен административный протокол.

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#Новости#Рейд#Полиция#Приморский край#Происшествия
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