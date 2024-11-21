Давай поженимся — и дата вот красивая: загсы Владивостока ждут заявлений

Posted 21 ноября, 02:18
Published 21 ноября, 02:18
Modified 21 ноября, 02:20
Updated 21 ноября, 02:20
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: сейчас, в конце 2024 года, влюблённым Владивостока дали шанс выбрать для бракосочетания красивую дату. И подать заявление.
График работы отделов загс в «красивые» даты для регистрации браков в 2025 году:
Также в пресс-службе напомнили, что заявление о регистрации брака подается минимум за месяц и максимум за год до официальной церемонии. Так что тем, кто решил вступить в брак в конце 2025 года, тоже есть смысл поторопиться.
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