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Posted 21 ноября, 02:18

Published 21 ноября, 02:18

Modified 21 ноября, 02:20

Updated 21 ноября, 02:20

Красивые даты для регистрации брака предлагают загсы Владивостока

Давай поженимся — и дата вот красивая: загсы Владивостока ждут заявлений

21 ноября 2024, 02:18
Фото: Изображение Midjourney.

Красивые даты для регистрации брака предлагают загсы Владивостока

Сюжет
Семья
Стать семьёй официально, вступить в брак — но не просто так, а в красивую дату — могут влюблённый пары Владивостока. Загсы краевого центра опубликовали список таких дат и готовы принимать заявления на 2025 год.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: сейчас, в конце 2024 года, влюблённым Владивостока дали шанс выбрать для бракосочетания красивую дату. И подать заявление.

График работы отделов загс в «красивые» даты для регистрации браков в 2025 году:

  • Отделы загс № 1, №2, №3:
    25.01.2025; 22.02.2025; 04.04.2025; 25.04.2025; 02.05.2025; 06.06.2025; 25.07.2025; 08.08.2025; 10.10.2025; 25.10.2025; 01.11.2025; 12.12.2025; 20.12.2025;
  • Отдел загс № 1 (принимаются заявления только при личном приеме): 25.02.2025; 25.05.2025;
  • Отдел загс № 2 (принимаются заявления только при личном приеме):
    20.02.2025; 24.04.2025;
  • Отдел ЗАГС № 1, № 2, № 3 (принимаются заявления только при личном приеме):
    05.05.2025; 08.07.2025; 25.08.2025; 25.12.2025.

Также в пресс-службе напомнили, что заявление о регистрации брака подается минимум за месяц и максимум за год до официальной церемонии. Так что тем, кто решил вступить в брак в конце 2025 года, тоже есть смысл поторопиться.

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#Новости#Владивосток#Семья#Свадьба#Приморский край
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