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Posted 21 ноября, 00:21

Published 21 ноября, 00:21

Modified 21 ноября, 00:27

Updated 21 ноября, 00:27

Почему супергероям Marvel и DC могут быть не рады в детских садах Приморья

Супермен, Бэтмен и Спайдермен попали под запрет в Приморском крае?

21 ноября 2024, 00:21
Фото: vostokmedia.com.

Почему супергероям Marvel и DC могут быть не рады в детских садах Приморья

Сюжет
Дети
Родителей поколения «альфа» в Приморском недавно потрясла примечательная информация о том, что на новогодних утренниках их детишкам в костюмах Бэтмена, Человека-Паука и Супермена могут быть не рады. Так ли это на самом деле и пора ли зумерам и миллениалам переживать — в материале «Восток-Медиа».

В новых медиа появились заполошные посты о том, что, дескать, в детских садах Владивостока (в частности, речь шла о детском саду № 186) детям запрещают приходить на новогодние утренники в костюмах «иногероев» — Ариэль, Питера Пэна или ещё какого-нибудь человека-паука или «щенячьего патруля».

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока разъяснили, что в этом году в детских садах города утверждена общая концепция новогодних мероприятий, её главная идея — стилистика русских народных сказок.

— Главной целью этой концепции является гражданско-патриотическое воспитание и формирование морально-нравственных ценностей у детей. Для этого мы решили провести праздники в тематике русских народных сказок, — разъяснили в управлении. — Руководители детских садов обратились к родителям с просьбой поддержать эту инициативу и помочь создать единый стиль. Однако, несмотря на это, никто не запрещает использовать другие костюмы и атрибутику.

Конечно, всё зависит ещё и от того, как конкретно в каждом детском саду донесли информацию родителям владивостокских малышей. Или от того, как воспринял тот или иной родитель то, что ему вежливо сказали воспитатели в группе.

Однако хочется напомнить, что утренники в детских садах — и новогодние в том числе — всегда имеют некую концепцию, сценарий и всегда родителям сообщают, в каких костюмах детям лучше прийти на праздник.

— У меня дети уже школьники, но еще года три-четыре назад, когда младшая была в детском саду, нам регулярно говорили, какие костюмы хотели бы видеть. Помню, как шила ей костюм скомороха, потом — Снежной королевы. А пару раз приходили на утренники в том костюме, который был, а как-то даже в просто нарядном платье. И всё было хорошо, — рассказала жительница Владивостока Мария.

— У нас ограничений нет никаких, наоборот даже. В прошлом году все девочки были строго снежинками, а сейчас сказали, что пожалуйста, свободный полет, — поведала молодая мама Александра. — У нас еще в музыкальной школе будет утренник, там тоже каждый год говорят, какие костюмы предпочтительнее, в этом году пока не сказали. Ждём.

Словом, поводов для волнений нет. Родители поколения «альфа» могут вздохнуть спокойно и при особом желании нарядить своё чадо в любого персонажа: хоть Marvel, хоть DC, а могут и истории про трёх богатырей вспомнить, да про майора Грома.

Никого «в неправильном костюме» с утренника не выгонят и подарка не лишат, поскольку никаких «неправильных костюмов» просто нет.

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#Новости#Дети#Детский сад#Владивосток#Приморский край
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