Супермен, Бэтмен и Спайдермен попали под запрет в Приморском крае?

— У меня дети уже школьники, но еще года три-четыре назад, когда младшая была в детском саду, нам регулярно говорили, какие костюмы хотели бы видеть. Помню, как шила ей костюм скомороха, потом — Снежной королевы. А пару раз приходили на утренники в том костюме, который был, а как-то даже в просто нарядном платье. И всё было хорошо, — рассказала жительница Владивостока Мария.