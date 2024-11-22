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Posted 22 ноября, 01:06

Published 22 ноября, 01:06

Modified 22 ноября, 01:09

Updated 22 ноября, 01:09

Оперативные службы Приморского края приведены в состояние повышенной готовности

Штормовое предупреждение, состояние повышенной готовности: Приморье готовится к удару

22 ноября 2024, 01:06
Фото: Иван Дякин. primorsky.ru.

Оперативные службы Приморского края приведены в состояние повышенной готовности

Сюжет
Погода
Все оперативные службы Приморского края приведены в состояние повышенной готовности в связи с объявленным на 26 и 27 ноября штормовым предупреждением. К устранениям последствий циклона готовы!

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: «скользкая» непогода обрушится на регион во вторник на будущей неделе. В связи с этим все службы жизнеобеспечения переводятся в повышенную готовность.

Жителям и гостям Приморья следует соблюдать осторожность.

— Поскольку непогода будет сопровождаться гололедными явлениями, налипанием мокрого снега, метелью, усилением ветра, оперативные службы Приморья будут работать в усиленном режиме. Это подразделения спасателей, бригады энергетиков и коммунальщиков, дорожники, — подчеркнули в пресс-службе.

А в министерстве по делам ГО и ЧС Приморского края отметили, что жителям края следует серьёзно отнестись к штормовому предупреждению и задуматься о том, готовы ли они к буйству непогоды. В частности, следует сменить резину на автомобиле на зимнюю, а лучше вообще 26 и 27 ноября без крайней необходимости не выезжать на дороги.

Также не следует парковать авто на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники, быть внимательными возле деревьев, рекламных конструкций, линий электропередачи.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что именно принесёт приморцам непогода 26 и 27 ноября и почему объявлено штормовое предупреждение.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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