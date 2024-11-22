Штормовое предупреждение, состояние повышенной готовности: Приморье готовится к удару

А в министерстве по делам ГО и ЧС Приморского края отметили, что жителям края следует серьёзно отнестись к штормовому предупреждению и задуматься о том, готовы ли они к буйству непогоды. В частности, следует сменить резину на автомобиле на зимнюю, а лучше вообще 26 и 27 ноября без крайней необходимости не выезжать на дороги.