Светопреставление: гроза, дождь, мокрый снег, гололёд грозят Приморью — готовьтесь

Во Владивостоке и практически по всему региону 26 и 27 ноября ожидаются сильные осадки. Они будут носить смешанный характер (дождь, мокрый снег, снег). Осадков ожидается немало — 15-45 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 7-19 мм при снеге. В некоторых районах Приморья снега и дождя — или снега с дождем — выпадет и того больше: более 50 мм за 12 часов, если будет дождь, и более 20 мм при снеге.