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Posted 22 ноября, 00:25

Published 22 ноября, 00:25

Modified 22 ноября, 00:27

Updated 22 ноября, 00:27

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение — грядут снег и дождь

Светопреставление: гроза, дождь, мокрый снег, гололёд грозят Приморью — готовьтесь

22 ноября 2024, 00:25
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение — грядут снег и дождь

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Погода
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 26 и 27 ноября. Синоптики обещают — даже гроза возможна. В ноябре-то!

В пресс-службе Примгидромета сообщили: во вторник, 26 ноября, на Приморский край выйдут циклон и фронтальные разделы.

Во Владивостоке и практически по всему региону 26 и 27 ноября ожидаются сильные осадки. Они будут носить смешанный характер (дождь, мокрый снег, снег). Осадков ожидается немало — 15-45 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 7-19 мм при снеге. В некоторых районах Приморья снега и дождя — или снега с дождем — выпадет и того больше: более 50 мм за 12 часов, если будет дождь, и более 20 мм при снеге.

Мало того, местами возможна гроза. Зимние — даже если это конец ноября — грозы — крайне малоприятное погодное явление.

— Ожидается гололёд, налипание мокрого снега, в некоторых районах Приморья будет метель, — предупредили в Примгидромете. — На дорогах гололедица, местами снежный накат.

Всё это великолепие будет сопровождаться сильным и очень сильным ветром — например, во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывами до 27-32 м/с.

Жителям края стоит пересмотреть свои планы на вторник и среду будущей недели и по возможности остаться дома.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где сегодня в Приморье выпал снег.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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