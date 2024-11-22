Светопреставление: гроза, дождь, мокрый снег, гололёд грозят Приморью — готовьтесь

Posted 22 ноября, 00:25
Published 22 ноября, 00:25
Modified 22 ноября, 00:27
Updated 22 ноября, 00:27
В пресс-службе Примгидромета сообщили: во вторник, 26 ноября, на Приморский край выйдут циклон и фронтальные разделы.
Во Владивостоке и практически по всему региону 26 и 27 ноября ожидаются сильные осадки. Они будут носить смешанный характер (дождь, мокрый снег, снег). Осадков ожидается немало — 15-45 мм за 12 часов и менее при дожде и дожде со снегом, 7-19 мм при снеге. В некоторых районах Приморья снега и дождя — или снега с дождем — выпадет и того больше: более 50 мм за 12 часов, если будет дождь, и более 20 мм при снеге.
Мало того, местами возможна гроза. Зимние — даже если это конец ноября — грозы — крайне малоприятное погодное явление.
— Ожидается гололёд, налипание мокрого снега, в некоторых районах Приморья будет метель, — предупредили в Примгидромете. — На дорогах гололедица, местами снежный накат.
Всё это великолепие будет сопровождаться сильным и очень сильным ветром — например, во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывами до 27-32 м/с.
Жителям края стоит пересмотреть свои планы на вторник и среду будущей недели и по возможности остаться дома.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где сегодня в Приморье выпал снег.