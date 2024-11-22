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Posted 22 ноября, 00:14

Published 22 ноября, 00:14

Modified 22 ноября, 02:19

Updated 22 ноября, 02:19

Снежное полотно засыпало землю недалеко от Владивостока

Украсил грядки и не тает: снег выпал вблизи Владивостока — фото

22 ноября 2024, 00:14
Фото: vostokmedia.com.

Снежное полотно засыпало землю недалеко от Владивостока

Сюжет
Погода
Снежинки заполонили землю в Надеждинском районе. Получается, зимнее настроение все ближе и ближе подбирается к Владивостоку.

В Вольно-Надеждинском с раннего утра идет мелкий, но очень пушистый и красивый снег, сообщают местные жители. К слову, «белые мухи» уже плотно засыпали грядочки на огородах. Более того, дороги тоже слегка замело, отметила женщина. Теперь в населенном пункте красуются по-зимнему прекрасные пейзажи. Единственный минус погодного творения — это обледенелые участки дороги.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что глубокий циклон нанесет мощный удар по Приморскому краю. На регион вновь обрушатся дожди со снегом. На сей раз первым под раздачу может попасть дальневосточная столица.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь#Зима#Циклон#Снег#Надеждинский район#Приморский край
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