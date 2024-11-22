Украсил грядки и не тает: снег выпал вблизи Владивостока — фото

В Вольно-Надеждинском с раннего утра идет мелкий, но очень пушистый и красивый снег, сообщают местные жители. К слову, «белые мухи» уже плотно засыпали грядочки на огородах. Более того, дороги тоже слегка замело, отметила женщина. Теперь в населенном пункте красуются по-зимнему прекрасные пейзажи. Единственный минус погодного творения — это обледенелые участки дороги.