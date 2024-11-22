ТОС может: Владивосток активно преображается благодаря грантовым проектам

Усилиями ТОСов город во многом изменяется к лучшему. Например, жители дома на Жигура, 34 решили, что всерьёз займутся небольшим сквером и проходящей вдоль дома аллеей. Работы здесь будут идти в два этапа. Сначала — сооружение пешеходной дорожки. Затем рядом будут высажены кустарники, появится воркаут-зона, будут установлены тренажёры. Заниматься спортом смогут не только жильцы дома, но и их соседи. Физическую культуру — в массы!