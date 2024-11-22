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Posted 22 ноября, 06:33

Published 22 ноября, 06:33

Modified 22 ноября, 06:35

Updated 22 ноября, 06:35

ТОСы Владивостока выигрывают гранты и преображают город к лучшему

ТОС может: Владивосток активно преображается благодаря грантовым проектам

22 ноября 2024, 06:33
Фото: vlc.ru.

ТОСы Владивостока выигрывают гранты и преображают город к лучшему

Сюжет
Наш Город
72 проекта по благоустройству и преображению придомовых территорий реализуются во Владивостоке в 2024 году на средства грантов правительства Приморского края.

Большинство проектов, средства на реализацию которых получены благодаря гранту, уже фактически воплощены в жизнь или близятся к завершению.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в 2024 году 72 проекта ТОСов краевого центра стали победителями грантового конкурса и получили из бюджета Приморского края средства на реализацию.

Усилиями ТОСов город во многом изменяется к лучшему. Например, жители дома на Жигура, 34 решили, что всерьёз займутся небольшим сквером и проходящей вдоль дома аллеей. Работы здесь будут идти в два этапа. Сначала — сооружение пешеходной дорожки. Затем рядом будут высажены кустарники, появится воркаут-зона, будут установлены тренажёры. Заниматься спортом смогут не только жильцы дома, но и их соседи. Физическую культуру — в массы!

Фото: vlc.ru

Уютный дворик создают жители дома № 21 на Военном шоссе. Их проект так и назывался «Благоустройство придомовой территории. Уютный дворик». Сейчас здесь прокладывают пешеходные дорожки и создают большую детскую площадку. Между прочим, жильцы дома не сидели, сложа руки, в ожидании гранта — на субботниках они установили забор, высадили вокруг кусты, деревья, словом, заботились о своем уютном дворике.

Еще один проект ТОС — «Домик у озера» — реализуется на Гризодубовой, 69. Он тоже имеет спортивное направление. Для всех любителей спорта и ЗОЖ здесь создадут воркаут-зону, поставят уличные тренажёры. А еще — уложат специальное покрытие и со всех сторон сделают ограждение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие ещё дворы Владивостока преобразились, благодаря грантам правительства Приморья.

Дворы активно преображаются: Владивосток становится лучше благодаря проектам ТОСов
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#Новости#Владивосток#ТОС#Приморский край#Наш Город
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