ТОС может: Владивосток активно преображается благодаря грантовым проектам

Posted 22 ноября, 06:33
Published 22 ноября, 06:33
Modified 22 ноября, 06:35
Updated 22 ноября, 06:35
Большинство проектов, средства на реализацию которых получены благодаря гранту, уже фактически воплощены в жизнь или близятся к завершению.
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: в 2024 году 72 проекта ТОСов краевого центра стали победителями грантового конкурса и получили из бюджета Приморского края средства на реализацию.
Усилиями ТОСов город во многом изменяется к лучшему. Например, жители дома на Жигура, 34 решили, что всерьёз займутся небольшим сквером и проходящей вдоль дома аллеей. Работы здесь будут идти в два этапа. Сначала — сооружение пешеходной дорожки. Затем рядом будут высажены кустарники, появится воркаут-зона, будут установлены тренажёры. Заниматься спортом смогут не только жильцы дома, но и их соседи. Физическую культуру — в массы!
Уютный дворик создают жители дома № 21 на Военном шоссе. Их проект так и назывался «Благоустройство придомовой территории. Уютный дворик». Сейчас здесь прокладывают пешеходные дорожки и создают большую детскую площадку. Между прочим, жильцы дома не сидели, сложа руки, в ожидании гранта — на субботниках они установили забор, высадили вокруг кусты, деревья, словом, заботились о своем уютном дворике.
Еще один проект ТОС — «Домик у озера» — реализуется на Гризодубовой, 69. Он тоже имеет спортивное направление. Для всех любителей спорта и ЗОЖ здесь создадут воркаут-зону, поставят уличные тренажёры. А еще — уложат специальное покрытие и со всех сторон сделают ограждение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие ещё дворы Владивостока преобразились, благодаря грантам правительства Приморья.