Вот это вещь: каждый может потрогать руками золотые изделия Фаберже во Владивостоке

Возможность понять, какая филигранность, какое изящество отличали работы мастеров Фаберже, высоко оценили посетители музея с ОВЗ. Например, учащиеся из коррекционных школ, слабовидящие, для которых, отметим, организуются специальные экскурсии по выставке «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства», где представлены более трёхсот экспонатов из собраний Музеев Московского Кремля, в том числе — три знаменитых пасхальных яйца Фаберже, сделанных для венценосной семьи Романовых.