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Posted 22 ноября, 03:16

Published 22 ноября, 03:16

Modified 22 ноября, 03:18

Updated 22 ноября, 03:18

Тактильные копии редких экспонатов стали доступны людям с ОВЗ во Владивостоке

Вот это вещь: каждый может потрогать руками золотые изделия Фаберже во Владивостоке

22 ноября 2024, 03:16
Фото: Жанна Беляева. Пресс-служба музея имени Арсеньева.

Тактильные копии редких экспонатов стали доступны людям с ОВЗ во Владивостоке

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Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Золотой портсигар работы Фаберже с инкрустацией из натуральных камней и большую золотую медаль Парижской выставки можно потрогать, чтобы понять, насколько филигранно сделана работа. И эта возможность бесценна для слабовидящих посетителей музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева.

В пресс-службе Объединённого музея-заповедника имени истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: для выставки «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (6+) были сделаны тактильные копии нескольких экспонатов. Теперь у посетителей с нарушением зрения появилась возможность изучить руками и составить более полное впечатление о произведениях искусства, выполненных мастерами знаменитого ювелирного дома.

Первый макет — медаль в память Парижской выставки 1900 года с изображениями символа французской революции Марианны, крылатой богини Ники и мужской фигуры с факелом. Второй — портсигар с изображением дубовых листьев с желудями.

Фото: Жанна Беляева. Пресс-служба музея имени Арсеньева

Но самое интересное состоит в том, что эти тактильные макеты уникальны сами по себе, ведь они впервые выполнены именно в Приморском крае — известным художником-керамистом Евгением Лапо.

— Евгений Лапо подготовил эскизы, а специалисты мастерской современного моделирования Центра прототипирования Дальневосточного государственного института искусств выполнили печать на фотополимерном принтере, — рассказали в пресс-службе музея.

Возможность понять, какая филигранность, какое изящество отличали работы мастеров Фаберже, высоко оценили посетители музея с ОВЗ. Например, учащиеся из коррекционных школ, слабовидящие, для которых, отметим, организуются специальные экскурсии по выставке «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства», где представлены более трёхсот экспонатов из собраний Музеев Московского Кремля, в том числе — три знаменитых пасхальных яйца Фаберже, сделанных для венценосной семьи Романовых.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, работы какого всемирно известного художника смогут увидеть жители и гости края в Приморской картинной галерее.

Великий мастер: выставка всемирно знаменитого художника открылась во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Слабовидящие#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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