Вот это вещь: каждый может потрогать руками золотые изделия Фаберже во Владивостоке

Posted 22 ноября, 03:16
Published 22 ноября, 03:16
Modified 22 ноября, 03:18
Updated 22 ноября, 03:18
В пресс-службе Объединённого музея-заповедника имени истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: для выставки «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (6+) были сделаны тактильные копии нескольких экспонатов. Теперь у посетителей с нарушением зрения появилась возможность изучить руками и составить более полное впечатление о произведениях искусства, выполненных мастерами знаменитого ювелирного дома.
Первый макет — медаль в память Парижской выставки 1900 года с изображениями символа французской революции Марианны, крылатой богини Ники и мужской фигуры с факелом. Второй — портсигар с изображением дубовых листьев с желудями.
Но самое интересное состоит в том, что эти тактильные макеты уникальны сами по себе, ведь они впервые выполнены именно в Приморском крае — известным художником-керамистом Евгением Лапо.
— Евгений Лапо подготовил эскизы, а специалисты мастерской современного моделирования Центра прототипирования Дальневосточного государственного института искусств выполнили печать на фотополимерном принтере, — рассказали в пресс-службе музея.
Возможность понять, какая филигранность, какое изящество отличали работы мастеров Фаберже, высоко оценили посетители музея с ОВЗ. Например, учащиеся из коррекционных школ, слабовидящие, для которых, отметим, организуются специальные экскурсии по выставке «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства», где представлены более трёхсот экспонатов из собраний Музеев Московского Кремля, в том числе — три знаменитых пасхальных яйца Фаберже, сделанных для венценосной семьи Романовых.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, работы какого всемирно известного художника смогут увидеть жители и гости края в Приморской картинной галерее.