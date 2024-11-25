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Posted 25 ноября, 04:34

Published 25 ноября, 04:34

Modified 25 ноября, 04:37

Updated 25 ноября, 04:37

Память о военном лётчике сохраняют в Артёме в Приморском крае

В Артёме в Приморском крае почтили память военного лётчика

25 ноября 2024, 04:34
Фото: artemokrug.gosuslugi.ru.

Память о военном лётчике сохраняют в Артёме в Приморском крае

Сюжет
Память
70 лет назад, в июне 1954 года, в небе над Артёмом случилась беда: разбился военный самолёт, летчик погиб. Сегодня на месте катастрофы установлен памятный знак.

В пресс-службе администрации Артёмовского городского округа рассказали: почтить память старшего лейтенанта Николая Савицкого предложили члены объединения «АвиаПоиск». Предложение горячо поддержал глава АГО Вячеслав Квон, который уделяет большое внимание сохранению памяти о наших предках — воинах, погибших при исполнении служебного долга.

Специально для установки на месте гибели лётчика был сделан памятный знак — пирамида с красной звездой.

5 июня 1954 года старший лейтенант Николай Савицкий отправился в свой последний полёт. Его самолёт разбился при заходе на посадку. Пилот погиб. Сведения о последнем полёте и о самом лётчике запечатлены на специальной табличке, которая также установлена на месте гибели военного.

Фото: artemokrug.gosuslugi.ru

В мероприятии приняли участие родные старшего лейтенанта Савицкого — его сын, внучки и их семьи, а также юнармейцы из школы №10 посёлка Заводской. Вместе с родными погибшего лётчика и школьниками в церемонии участвовали первый заместитель главы администрации АГО Виктория Воркова, заместитель главы администрации — начальник управления образования Дмитрий Колпаков.

Добраться до места падения самолёта было непросто, но все — взрослые и дети — с честью прошли маршрут. Они установили памятник, возложили к нему цветы и почтили память Николая Савицкого минутой молчания.

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