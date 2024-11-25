В Артёме в Приморском крае почтили память военного лётчика

5 июня 1954 года старший лейтенант Николай Савицкий отправился в свой последний полёт. Его самолёт разбился при заходе на посадку. Пилот погиб. Сведения о последнем полёте и о самом лётчике запечатлены на специальной табличке, которая также установлена на месте гибели военного.