В Приморском крае продолжается ремонт и восстановление дорог

Posted 25 ноября, 01:36
Published 25 ноября, 01:36
Modified 25 ноября, 01:38
Updated 25 ноября, 01:38
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили: асфальтирование приезжей части стартовало сразу на двух искусственных сооружениях. Работы развернулись на путепроводе через железную дорогу в районе Артём-ГРЭС, где недавно был завершен монтаж всех балок пролетного строения. Движение здесь планируют запустить в ближайшие дни.
На мосту через реку Золотая в Пограничном округе также начали асфальтировать проезжую часть. Здесь работы будут завершены в текущем году. Специалисты рассказали, что асфальтирование можно производить, даже когда идут слабые осадки и температура воздуха опускается до -10 градусов по Цельсию. Соблюдение специальных условий позволяет дорожникам сохранять качество асфальтобетонной смеси.
В скором времени возобновится полноценное движение и на мосту в Партизанском округе. Здесь рабочие в ближайшие дни уложат асфальт на подходах к мосту (около 300 метров дороги), нанесут разметку и установят знаки. После этого движение будет запущено.
Завершается ремонт участка дороги между селами Лазо и Заповедный в Лазовском округе, здесь наносят дорожную разметку и устанавливают знаки. Также рабочие, не откладывая в долгий ящик, приступили к ремонту следующего участка — протяженностью 17 километров.
Активные работы по ремонту моста идут в поселке Ольга. Здесь уже смонтированы первая и вторая опоры.
— В этом году дорожники возведут пролетное строение, чтобы запустить движение. Работы здесь выполняют с опережением графика, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в двух сёлах Приморья появилось новое дорожное освещение. Безопасными и комфортными стали улица Партизанская в селе Фроловка Партизанского округа, а также улица Ленинская в селе Дмитриевка Черниговского округа.
Сегодня все дорожные службы края готовятся к ухудшению погодных условий, которые синоптики обещают 26 и 27 ноября.
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