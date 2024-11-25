В Приморском крае продолжается ремонт и восстановление дорог

На мосту через реку Золотая в Пограничном округе также начали асфальтировать проезжую часть. Здесь работы будут завершены в текущем году. Специалисты рассказали, что асфальтирование можно производить, даже когда идут слабые осадки и температура воздуха опускается до -10 градусов по Цельсию. Соблюдение специальных условий позволяет дорожникам сохранять качество асфальтобетонной смеси.