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Posted 25 ноября, 01:36

Published 25 ноября, 01:36

Modified 25 ноября, 01:38

Updated 25 ноября, 01:38

В Приморском крае продолжается ремонт и восстановление дорог

В Приморском крае продолжается ремонт и восстановление дорог

25 ноября 2024, 01:36
Фото: primorskyru.
Сюжет
Дороги
В Приморском крае — пока позволяют погодные условия — активно ведутся дорожные работы. Укладка нового асфальта, ремонт дорог продолжаются во всех районах.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили: асфальтирование приезжей части стартовало сразу на двух искусственных сооружениях. Работы развернулись на путепроводе через железную дорогу в районе Артём-ГРЭС, где недавно был завершен монтаж всех балок пролетного строения. Движение здесь планируют запустить в ближайшие дни.

На мосту через реку Золотая в Пограничном округе также начали асфальтировать проезжую часть. Здесь работы будут завершены в текущем году. Специалисты рассказали, что асфальтирование можно производить, даже когда идут слабые осадки и температура воздуха опускается до -10 градусов по Цельсию. Соблюдение специальных условий позволяет дорожникам сохранять качество асфальтобетонной смеси.

В скором времени возобновится полноценное движение и на мосту в Партизанском округе. Здесь рабочие в ближайшие дни уложат асфальт на подходах к мосту (около 300 метров дороги), нанесут разметку и установят знаки. После этого движение будет запущено.

Завершается ремонт участка дороги между селами Лазо и Заповедный в Лазовском округе, здесь наносят дорожную разметку и устанавливают знаки. Также рабочие, не откладывая в долгий ящик, приступили к ремонту следующего участка — протяженностью 17 километров.

Активные работы по ремонту моста идут в поселке Ольга. Здесь уже смонтированы первая и вторая опоры.

— В этом году дорожники возведут пролетное строение, чтобы запустить движение. Работы здесь выполняют с опережением графика, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео: primorskyru.

Также в двух сёлах Приморья появилось новое дорожное освещение. Безопасными и комфортными стали улица Партизанская в селе Фроловка Партизанского округа, а также улица Ленинская в селе Дмитриевка Черниговского округа.

Сегодня все дорожные службы края готовятся к ухудшению погодных условий, которые синоптики обещают 26 и 27 ноября.

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