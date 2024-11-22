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Posted 22 ноября, 01:36

Published 22 ноября, 01:36

Modified 22 ноября, 01:38

Updated 22 ноября, 01:38

Спасатели предупреждают о том, что сильная непогода ударит по Приморскому краю

Гололед, жуткий ветер и грозовые дожди ударят по Приморью — предупреждение МЧС

22 ноября 2024, 01:36
Фото: 1MI.

Спасатели предупреждают о том, что сильная непогода ударит по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Спасатели МЧС предупреждают о сильной непогоде в Приморье. Гражданам важно остерегаться конструкций на улицах и избегать поездок за пределы городов и сел.

В Приморском крае ожидается серьезная непогода. Спасатели краевого ГУ МЧС поделились рекомендациями для граждан.

По данным Приморского гидрометцентра из-за воздействия активного циклона и фронтальных разделов 26 ноября днем, а также ночью и днем 27 ноября на большей части территории края и во Владивостоке ожидаются интенсивные осадки различного типа. Местами могут пройти грозы. На дорогах возможны гололед и снежный накат, а на отдельных участках метель. Во Владивостоке и на побережье ожидается усиление ветра.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям Приморья пересмотреть свои планы на время, когда действует предупреждение, и избегать поездок за пределы населенных пунктов.

Автолюбителям настоятельно рекомендуется быть очень осторожными на дорогах, особенно на перевалах.

Из-за сильного ветра возможно обрушение слабо закрепленных конструкций. Старайтесь не находиться на открытом воздухе.

Важно позаботиться о безопасности детей и пожилых людей, не оставляйте их без присмотра.

Если вы оказались в беде или стали свидетелем ЧП, немедленно звоните по номерам экстренных служб: «101» или «112».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается сильная непогода.

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