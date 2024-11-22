Гололед, жуткий ветер и грозовые дожди ударят по Приморью — предупреждение МЧС

По данным Приморского гидрометцентра из-за воздействия активного циклона и фронтальных разделов 26 ноября днем, а также ночью и днем 27 ноября на большей части территории края и во Владивостоке ожидаются интенсивные осадки различного типа. Местами могут пройти грозы. На дорогах возможны гололед и снежный накат, а на отдельных участках метель. Во Владивостоке и на побережье ожидается усиление ветра.