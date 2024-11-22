Гололед, жуткий ветер и грозовые дожди ударят по Приморью — предупреждение МЧС

Posted 22 ноября, 01:36
Published 22 ноября, 01:36
Modified 22 ноября, 01:38
Updated 22 ноября, 01:38
В Приморском крае ожидается серьезная непогода. Спасатели краевого ГУ МЧС поделились рекомендациями для граждан.
По данным Приморского гидрометцентра из-за воздействия активного циклона и фронтальных разделов 26 ноября днем, а также ночью и днем 27 ноября на большей части территории края и во Владивостоке ожидаются интенсивные осадки различного типа. Местами могут пройти грозы. На дорогах возможны гололед и снежный накат, а на отдельных участках метель. Во Владивостоке и на побережье ожидается усиление ветра.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям Приморья пересмотреть свои планы на время, когда действует предупреждение, и избегать поездок за пределы населенных пунктов.
Автолюбителям настоятельно рекомендуется быть очень осторожными на дорогах, особенно на перевалах.
Из-за сильного ветра возможно обрушение слабо закрепленных конструкций. Старайтесь не находиться на открытом воздухе.
Важно позаботиться о безопасности детей и пожилых людей, не оставляйте их без присмотра.
Если вы оказались в беде или стали свидетелем ЧП, немедленно звоните по номерам экстренных служб: «101» или «112».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается сильная непогода.