Счёт на десятки: хлам, незаконные конструкции и гаражи вывозят с улиц Владивостока

Posted 26 ноября, 02:30
Published 26 ноября, 02:30
Modified 26 ноября, 02:32
Updated 26 ноября, 02:32
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: по 15 адресам рабочие бригады предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ») демонтировали не только незаконно установленные и заброшенные гаражи и рекламные конструкции, но и даже железобетонные блоки.
Кроме того, со дворов вывозили и заброшенные хозяевами, разукомплектованные машины.
Сухая статистика говорит сама за себя:
Показательно, что самовольно установленные и заброшенные гаражи, когда рабочие бригады их вскрывали, внутри оказывались забитыми самым настоящим хламом, мусором, вплоть до куч пластиковых пакетов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как ведётся очистка города от брошенных ржавых авто.