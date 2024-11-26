Школьники по домам: общественный транспорт не будет работать в двух округах Приморья

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В правительстве Приморья сообщили о том, что пассажирские автобусы прекратят работу в период бушующей стихии. Каких муниципалитетов коснулись изменения? — узнаете в материале.

Из-за непогоды власти муниципалитетов отменили рейсы школьных автобусов в Кавалеровском округе в среду, 27 ноября. Ученики образовательного учреждения будут грызть гранит науки дома на дистанционке. В Красноармейском округе тоже отменили поездку рейсового автобуса, который ездит между Новопокровкой и Мельничным. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока официально сократил рабочий день из-за штормового ветра и сильного дождя. Рабочий день — все: отпустить сотрудников по домам рекомендуют во Владивостоке Узнать подробнее