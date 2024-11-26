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Posted 26 ноября, 07:26

Published 26 ноября, 07:26

Modified 26 ноября, 07:28

Updated 26 ноября, 07:28

Школьники по домам: общественный транспорт не будет работать в двух округах Приморья

Школьники по домам: общественный транспорт не будет работать в двух округах Приморья

26 ноября 2024, 07:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
В правительстве Приморья сообщили о том, что пассажирские автобусы прекратят работу в период бушующей стихии. Каких муниципалитетов коснулись изменения? — узнаете в материале.

Из-за непогоды власти муниципалитетов отменили рейсы школьных автобусов в Кавалеровском округе в среду, 27 ноября. Ученики образовательного учреждения будут грызть гранит науки дома на дистанционке.

В Красноармейском округе тоже отменили поездку рейсового автобуса, который ездит между Новопокровкой и Мельничным.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока официально сократил рабочий день из-за штормового ветра и сильного дождя.

Рабочий день — все: отпустить сотрудников по домам рекомендуют во Владивостоке
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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь#Автобус#Школьные автобусы#Отмена рейсов#Непогода#Ветер#Приморский край#Дистанционное обучение
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