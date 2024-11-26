Школьники по домам: общественный транспорт не будет работать в двух округах Приморья

Posted 26 ноября, 07:26
Published 26 ноября, 07:26
Modified 26 ноября, 07:28
Updated 26 ноября, 07:28
Из-за непогоды власти муниципалитетов отменили рейсы школьных автобусов в Кавалеровском округе в среду, 27 ноября. Ученики образовательного учреждения будут грызть гранит науки дома на дистанционке.
В Красноармейском округе тоже отменили поездку рейсового автобуса, который ездит между Новопокровкой и Мельничным.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мэр Владивостока официально сократил рабочий день из-за штормового ветра и сильного дождя.