Трассы Приморского края под контролем дорожных служб — движение везде свободное

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства предупредили водителей: вполне возможно, что движение по Русскому, Золотому и низководному мосту будет ограничено — если усилится ветер. При скорости ветра от 20 до 25 м/с вводится ограничение для фур и автобусов, от 25 до 30 м/с — для грузовых транспортных средств, свыше 30 м/с — для всех транспортных средств.