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Posted 26 ноября, 06:11

Published 26 ноября, 06:11

Modified 26 ноября, 06:13

Updated 26 ноября, 06:13

В Приморском крае дорожные службы работают в круглосуточном режиме

Трассы Приморского края под контролем дорожных служб — движение везде свободное

26 ноября 2024, 06:11
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае дорожные службы работают в круглосуточном режиме

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Погода
Непогода — как и было обещано — обрушилась на Приморский край. По всей территории региона идут дожди, местами — со снегом. Однако дорожные службы края справляются с ситуацией.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: на данный момент затруднений в автомобильном сообщении на территории Приморья не зафиксировано.

Спецтехника и все службы жизнеобеспечения ведут очистку и обработку трасс — на дороги вышло 267 единиц техники. Более 600 тонн песко-соляной смеси распределено по дорожному полотну.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. С утра в Кавалеровском и Чугуевском округах филиалы Примавтодора приступили к очистке и обработке трасс противогололедными составами. Наиболее опасные участки — дороги на Антоновку, Шумный, Нижние Лужки, Рудный, Высокогорск, между Кавалерово и Хрустальным — очищены от наледи.

Обработка скользких участков активно ведётся в Яковлевском, Лазовском, Пограничном, Ханкайском, Черниговском, Тернейском, Ольгинском округах.

Под особым контролем дорожников и служб жизнеобеспечения — ситуация в Октябрьском округе. С 15 часов здесь введен режим повышенной готовности.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства предупредили водителей: вполне возможно, что движение по Русскому, Золотому и низководному мосту будет ограничено — если усилится ветер. При скорости ветра от 20 до 25 м/с вводится ограничение для фур и автобусов, от 25 до 30 м/с — для грузовых транспортных средств, свыше 30 м/с — для всех транспортных средств.

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