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Posted 26 ноября, 06:24

Published 26 ноября, 06:24

Modified 26 ноября, 06:26

Updated 26 ноября, 06:26

В Артёме в Приморском крае введён режим повышенной готовности

В Артёме введён режим повышенной готовности в связи с непогодой

26 ноября 2024, 06:24
Фото: artemokrug.gosuslugi.ru.

В Артёме в Приморском крае введён режим повышенной готовности

Сюжет
Погода
Режим повышенной готовности введён в Артёме из-за непогоды. Горожан призывают быть осторожными и внимательными.

В пресс-службе Артемовского городского округа рассказали: в связи с влиянием активного циклона и фронтальных разделов днем 26, ночью и днем 27 ноября в Артеме и окрестностях ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег). Все городские службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.

15 единиц спецтехники готовы выйти на дороги округа для ликвидации последствий непогоды.

Сообщать о проблемах в работе городского хозяйства можно по круглосуточному телефону Единой дежурной диспетчерской службы 4-25-39.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как обстоят дела на трассах Приморья.

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#Новости#Погода#Артём#Гололед#Приморский край
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