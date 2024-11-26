В Артёме введён режим повышенной готовности в связи с непогодой

В пресс-службе Артемовского городского округа рассказали: в связи с влиянием активного циклона и фронтальных разделов днем 26, ночью и днем 27 ноября в Артеме и окрестностях ожидаются сильные осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег). Все городские службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности.