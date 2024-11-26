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Posted 25 ноября, 23:27

Published 25 ноября, 23:27

Modified 25 ноября, 23:29

Updated 25 ноября, 23:29

Сильные осадки и штормовой ветер ожидаются в Приморском крае

Ветер штормовой, дождь очень сильный — погода Приморье не балует

25 ноября 2024, 23:27
Фото: vostokmedia.com.

Сильные осадки и штормовой ветер ожидаются в Приморском крае

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Погода
Штормовой ветер и сильные, очень сильные осадки обещают Приморскому краю синоптики. Сегодня ждать хорошей погоды не стоит.

По сообщениям Примгидромета, 26 ноября над Приморьем зависнет активный циклон. Он принесёт в край осадки, местами сильные, в отдельных районах очень сильные. Ветер тоже будет сильным, на побережье — штормовым. Но минусовых температур не ожидается — +4…+9°C.

Владивостокцы силу ветра ощутили еще ночью — порывы действительно были почти штормовыми. Так будет и весь день — сильный, временами штормовой юго-восточный ветер, облачно, утром начнётся дождь, который во второй половине дня перейдёт в сильный.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему сегодня школьники Владивостока могут не ходить на учёбу.

Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогоды
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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