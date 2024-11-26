Ветер штормовой, дождь очень сильный — погода Приморье не балует

По сообщениям Примгидромета, 26 ноября над Приморьем зависнет активный циклон. Он принесёт в край осадки, местами сильные, в отдельных районах очень сильные. Ветер тоже будет сильным, на побережье — штормовым. Но минусовых температур не ожидается — +4…+9°C.



Владивостокцы силу ветра ощутили еще ночью — порывы действительно были почти штормовыми. Так будет и весь день — сильный, временами штормовой юго-восточный ветер, облачно, утром начнётся дождь, который во второй половине дня перейдёт в сильный.