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Posted 27 ноября, 01:29

Published 27 ноября, 01:29

Modified 27 ноября, 01:31

Updated 27 ноября, 01:31

Губернатор Приморского края контролирует ситуацию с энергоснабжением региона

Под контролем губернатора — ликвидация последствий циклона в Приморском крае — видео

27 ноября 2024, 01:29
Фото: kozhemiakoofficial.

Губернатор Приморского края контролирует ситуацию с энергоснабжением региона

Сюжет
Погода
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заслушал доклады глав районов края и профильных министерств о ситуации с энергоснабжением и ликвидацией последствий циклона в регионе.

Губернатору Приморья доложили: больше всего пострадали Хасанский и Чугуевский округа, Надеждинский район. Там произошли частичные отключения электроэнергии. Сейчас бригады ДРСК работают на всех аварийных объектах.

Видео: kozhemiakoofficial.
— Поставил задачу перед главами муниципалитетов и профильных ведомств — максимально быстро наладить электроснабжение всех населенных пунктов, — рассказал в своём официальном telegram-канале Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как энергетики ведут восстановительные работы по краю, в каких населенных пунктах свет уже вернулся в дома, где аварийные бригады еще продолжают работать.

В Приморском крае ведутся активные работы по восстановлению энергоснабжения
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#Новости#Видео#Погода#Олег Кожемяко#Циклон#Приморский край#Приморье#Происшествия
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