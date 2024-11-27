Под контролем губернатора — ликвидация последствий циклона в Приморском крае — видео

Posted 27 ноября, 01:29
Published 27 ноября, 01:29
Modified 27 ноября, 01:31
Updated 27 ноября, 01:31
Губернатору Приморья доложили: больше всего пострадали Хасанский и Чугуевский округа, Надеждинский район. Там произошли частичные отключения электроэнергии. Сейчас бригады ДРСК работают на всех аварийных объектах.
— Поставил задачу перед главами муниципалитетов и профильных ведомств — максимально быстро наладить электроснабжение всех населенных пунктов, — рассказал в своём официальном telegram-канале Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как энергетики ведут восстановительные работы по краю, в каких населенных пунктах свет уже вернулся в дома, где аварийные бригады еще продолжают работать.