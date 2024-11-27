В Приморском крае ведутся активные работы по восстановлению энергоснабжения

Posted 27 ноября, 00:21
Published 27 ноября, 00:21
Modified 27 ноября, 00:23
Updated 27 ноября, 00:23
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: к утру 27 ноября энергетики восстановили электроснабжение в микрорайоне Ружино в Лесозаводске и в посёлках и сёлах Хасанского района: Зарубино (частично), Андреевке, Рисовой Пади, Витязе. Вернули свет и в Большой Камень.
Сложной остаётся ситуация с отключением трансформатора на подстанции «Надеждинская», которое оставило без света село Вольно-Надеждинское, посёлки Новый и Прохладное. Здесь ресурсоснабжающая организация ведёт восстановительные работы, но света в домах надеждинцев пока не появилось. Отменены занятия в школах.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как край справляется с непогодой.