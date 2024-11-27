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Posted 27 ноября, 00:21

Published 27 ноября, 00:21

Modified 27 ноября, 00:23

Updated 27 ноября, 00:23

В Приморском крае восстанавливают нарушенное циклоном энергоснабжение

В Приморском крае ведутся активные работы по восстановлению энергоснабжения

27 ноября 2024, 00:21
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае восстанавливают нарушенное циклоном энергоснабжение

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Погода
Прошедший над Приморским краем циклон со штормовым ветром не обошёлся без последствий — в частности, в нескольких районах было нарушено энергоснабжение. Но службы жизнеобеспечения работают в круглосуточном режиме и уже частично справились с ситуацией.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: к утру 27 ноября энергетики восстановили электроснабжение в микрорайоне Ружино в Лесозаводске и в посёлках и сёлах Хасанского района: Зарубино (частично), Андреевке, Рисовой Пади, Витязе. Вернули свет и в Большой Камень.

Сложной остаётся ситуация с отключением трансформатора на подстанции «Надеждинская», которое оставило без света село Вольно-Надеждинское, посёлки Новый и Прохладное. Здесь ресурсоснабжающая организация ведёт восстановительные работы, но света в домах надеждинцев пока не появилось. Отменены занятия в школах.

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#Новости#Погода#Циклон#Приморский край#Энергоснабжение#Происшествия
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