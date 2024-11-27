В Приморском крае ведутся активные работы по восстановлению энергоснабжения

В Приморском крае восстанавливают нарушенное циклоном энергоснабжение

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Прошедший над Приморским краем циклон со штормовым ветром не обошёлся без последствий — в частности, в нескольких районах было нарушено энергоснабжение. Но службы жизнеобеспечения работают в круглосуточном режиме и уже частично справились с ситуацией.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: к утру 27 ноября энергетики восстановили электроснабжение в микрорайоне Ружино в Лесозаводске и в посёлках и сёлах Хасанского района: Зарубино (частично), Андреевке, Рисовой Пади, Витязе. Вернули свет и в Большой Камень. Сложной остаётся ситуация с отключением трансформатора на подстанции «Надеждинская», которое оставило без света село Вольно-Надеждинское, посёлки Новый и Прохладное. Здесь ресурсоснабжающая организация ведёт восстановительные работы, но света в домах надеждинцев пока не появилось. Отменены занятия в школах. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как край справляется с непогодой. Олег Кожемяко рассказал о том, как Приморье борется с непогодой Узнать подробнее