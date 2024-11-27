В Приморском крае ликвидируют последствия циклона

Также Олегу Кожемяко доложили о ситуации на дорогах края. В целом обстановка нормальная, перекрытий трасс нет, добраться можно до всех населённых пунктов. 178 единиц спецтехники всю ночь обрабатывали дороги реагентами и расчищали трассы, днём этим будут заниматься более 200 спецмашин. Также рабочие бригады оперативно убирают с дорог поваленные деревья и ветки.