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Posted 27 ноября, 00:53

Published 27 ноября, 00:53

Modified 27 ноября, 00:55

Updated 27 ноября, 00:55

В Приморском крае энергетики ликвидируют последствия циклона

В Приморском крае ликвидируют последствия циклона

27 ноября 2024, 00:53
Фото: 1MI.

В Приморском крае энергетики ликвидируют последствия циклона

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Прошедший 26 ноября (и в ночь на 27 ноября) по Приморью циклон успел натворить бед — три района края пострадали сильнее остальных. Сейчас там ведутся работы по ликвидации последствий буйства непогоды. Ситуацию взял под контроль губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: прошедшие по всему региону осадки — дождь со снегом, сопровождаемые штормовым ветром, стали причиной отключения света в нескольких муниципалитетах. Об этом доложено главе Приморья.

Наибольшее количество осадков выпало в Хасанском — 69 миллиметров, Ольгинском — 66, Дальнегорском округах — 34 миллиметра.

От ветра и дождя больше всего пострадали энергосистемы Хасанского, Чугуевского и Надеждинского районов. Здесь ведутся работы и частично проблемы уже решены — например, в Хасанском районе без света остаётся только Краскино, в большинство населённых пунктов электроснабжение вернули.

В Чугуевском округе произошел обрыв провода над рекой Павловка, сейчас бригада ДРСК вытягивает провод на мост для его ремонта. Котельные запитаны от дизель-генераторных установок. В Надеждинском районе также котельные запитаны к альтернативным источникам питания, без света остается Вольно-Надеждинское, Соловей-Ключ, Прохладное.

Руководитель приморского филиала АО ДРСК Егор Мухин уточнил, что восстановительные работы планируется завершить сегодня к вечеру.

Также Олегу Кожемяко доложили о ситуации на дорогах края. В целом обстановка нормальная, перекрытий трасс нет, добраться можно до всех населённых пунктов. 178 единиц спецтехники всю ночь обрабатывали дороги реагентами и расчищали трассы, днём этим будут заниматься более 200 спецмашин. Также рабочие бригады оперативно убирают с дорог поваленные деревья и ветки.

— Первоочередная задача — наладить нарушенное электроснабжение населенных пунктов. Задействовать все необходимые силы и средства, особое внимание обратить на социальные объекты, прежде всего, учреждения здравоохранения. Ситуацию держим на контроле, продолжает действовать оперативный штаб, — дал задание оперативным службам Олег Кожемяко.

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