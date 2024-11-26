Ветер 51 м/c: море неистово бушует во Владивостоке — видео

Несмотря на штормовое предупреждение, работа критически важных учреждений и транспорт не остановилась. Однако сильный ветер привел к отключениям электричества в Хасанском и Шкотовском округах, а также в Фокино и Владивостоке. Специалисты уже работают над устранением аварий, а все службы находятся в усиленном режиме.