Ветер 51 м/c: море неистово бушует во Владивостоке — видео

Posted 26 ноября, 08:50
Published 26 ноября, 08:50
Modified 26 ноября, 08:50
Updated 26 ноября, 08:50
Порывы ветра достигают 51 м/с, а на море жители наблюдают большие волны. Циклон, который пришел в регион 26 ноября, принес с собой ливни, снег и сильный ветер.
По данным метеорологов, осадки распределились по Приморью следующим образом:
• Владивосток — 15 мм;
• Хасанский округ — 13 мм;
• Лазовский округ — 10 мм;
• Ханкайский округ — легкий ледяной дождь (0,3 мм);
• Октябрьский округ — морось;
• Дальнегорский и Кавалеровский округа — небольшой снег (6 мм) и сильный ветер.
Несмотря на штормовое предупреждение, работа критически важных учреждений и транспорт не остановилась. Однако сильный ветер привел к отключениям электричества в Хасанском и Шкотовском округах, а также в Фокино и Владивостоке. Специалисты уже работают над устранением аварий, а все службы находятся в усиленном режиме.
Жителям рекомендуют быть осторожными и следить за обновлениями о погоде.