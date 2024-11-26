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Posted 26 ноября, 08:50

Published 26 ноября, 08:50

Modified 26 ноября, 08:50

Updated 26 ноября, 08:50

51 м/c достигают порывы ветра на побережье Владивостока

Ветер 51 м/c: море неистово бушует во Владивостоке — видео

26 ноября 2024, 08:50
Фото: 1MI.

51 м/c достигают порывы ветра на побережье Владивостока

Сюжет
Погода
Во Владивостоке продолжается сильный ветер и непогода.

Порывы ветра достигают 51 м/с, а на море жители наблюдают большие волны. Циклон, который пришел в регион 26 ноября, принес с собой ливни, снег и сильный ветер.

По данным метеорологов, осадки распределились по Приморью следующим образом:

• Владивосток — 15 мм;

• Хасанский округ — 13 мм;

• Лазовский округ — 10 мм;

• Ханкайский округ — легкий ледяной дождь (0,3 мм);

• Октябрьский округ — морось;

• Дальнегорский и Кавалеровский округа — небольшой снег (6 мм) и сильный ветер.

Несмотря на штормовое предупреждение, работа критически важных учреждений и транспорт не остановилась. Однако сильный ветер привел к отключениям электричества в Хасанском и Шкотовском округах, а также в Фокино и Владивостоке. Специалисты уже работают над устранением аварий, а все службы находятся в усиленном режиме.

Жителям рекомендуют быть осторожными и следить за обновлениями о погоде.

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