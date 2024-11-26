Олег Кожемяко рассказал о том, как Приморье борется с непогодой

Posted 26 ноября, 09:12
Published 26 ноября, 09:12
Modified 26 ноября, 11:46
Updated 26 ноября, 11:46
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о том, как регион справляется с сильной непогодой. В данный момент в крае идет дождь, и ожидается понижение температуры, что может привести к обледенению дорог.
Кожемяко отметил:
«Необходимо дать возможность Примавтодору и другим организациям, которые обслуживают дороги, работать без помех».
Он призвал глав муниципальных образований следить за состоянием дорожного полотна и ограничивать движение на участках, где это необходимо. Особенно важно обеспечить безопасность школьных и пассажирских автобусов.
Губернатор также сообщил о плановом совещании, которое пройдет утром. На нем обсудят последствия непогоды и меры по устранению последствий. Он добавил, что в городе уже работают службы по уборке поваленных деревьев и столбов.
Кожемяко подчеркнул важность программы по высадке новых деревьев, чтобы минимизировать последствия будущих циклонов.
«Это еще одно напоминание о том, что необходимо старые деревья выпиливать», — добавил он.
Региональные власти продолжают контролировать ситуацию и принимать меры для обеспечения безопасности жителей в условиях непогоды.