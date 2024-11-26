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Posted 26 ноября, 09:12

Published 26 ноября, 09:12

Modified 26 ноября, 11:46

Updated 26 ноября, 11:46

Олег Кожемяко рассказал о том, как Приморье борется с непогодой

Олег Кожемяко рассказал о том, как Приморье борется с непогодой

26 ноября 2024, 09:12
Фото: ОТВ «Приморье».
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Начался «Прямой разговор» (12+) с губернатором Приморья. В связи с погодными условиями в крае первый вопрос был о том, как в регионе сражаются с непогодой.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о том, как регион справляется с сильной непогодой. В данный момент в крае идет дождь, и ожидается понижение температуры, что может привести к обледенению дорог.

Кожемяко отметил:

«Необходимо дать возможность Примавтодору и другим организациям, которые обслуживают дороги, работать без помех».

Он призвал глав муниципальных образований следить за состоянием дорожного полотна и ограничивать движение на участках, где это необходимо. Особенно важно обеспечить безопасность школьных и пассажирских автобусов.

Губернатор также сообщил о плановом совещании, которое пройдет утром. На нем обсудят последствия непогоды и меры по устранению последствий. Он добавил, что в городе уже работают службы по уборке поваленных деревьев и столбов.

Кожемяко подчеркнул важность программы по высадке новых деревьев, чтобы минимизировать последствия будущих циклонов.

«Это еще одно напоминание о том, что необходимо старые деревья выпиливать», — добавил он.

Региональные власти продолжают контролировать ситуацию и принимать меры для обеспечения безопасности жителей в условиях непогоды.

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