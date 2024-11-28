По морозцу и по снегу: холодная погода ожидается в Приморском крае

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем по-прежнему царит антициклон. Ночью по краю прошёл снег и было по-зимнему холодно, до -15 градусов по Цельсию. Днем — в основном — без осадков, ветер умеренный, температура воздуха -1…-7°C.