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Posted 27 ноября, 23:25

Published 27 ноября, 23:25

Modified 27 ноября, 23:27

Updated 27 ноября, 23:27

Низкая температура воздуха установилась в Приморском крае

По морозцу и по снегу: холодная погода ожидается в Приморском крае

27 ноября 2024, 23:25
Фото: vostokmedia.com.

Низкая температура воздуха установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
До официального начала зимы остались считанные дни. Погода тоже активно намекает жителям Приморского края о том, что с привычками тёплого ноября пора расстаться.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем по-прежнему царит антициклон. Ночью по краю прошёл снег и было по-зимнему холодно, до -15 градусов по Цельсию. Днем — в основном — без осадков, ветер умеренный, температура воздуха -1…-7°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер к вечеру станет сильным. И нежарко -2…-4°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, когда в Приморье придет зима — фактически, не по календарю.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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