По морозцу и по снегу: холодная погода ожидается в Приморском крае

Posted 27 ноября, 23:25
Published 27 ноября, 23:25
Modified 27 ноября, 23:27
Updated 27 ноября, 23:27
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем по-прежнему царит антициклон. Ночью по краю прошёл снег и было по-зимнему холодно, до -15 градусов по Цельсию. Днем — в основном — без осадков, ветер умеренный, температура воздуха -1…-7°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер к вечеру станет сильным. И нежарко -2…-4°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, когда в Приморье придет зима — фактически, не по календарю.