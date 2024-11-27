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Posted 27 ноября, 02:21

Published 27 ноября, 02:21

Modified 27 ноября, 02:23

Updated 27 ноября, 02:23

Зимний мороз нагрянет в Приморский край после интенсивных ливней

Знатно подморозит после мощного циклона: аномальное тепло сменится холодом в Приморье

27 ноября 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney.

Зимний мороз нагрянет в Приморский край после интенсивных ливней

Сюжет
Погода
Мощные ливни и плюсовые температуры в прошлом. Теперь на Приморье надвигается суровая зима.

Регион буквально залило водой в минувшие сутки. Наибольшее количество осадков выпало на юге и востоке края, — 24 — 53 миллиметра. Кое-где прошел дождь вперемешку со снегом. Несмотря на жуткий циклон, в Приморье было аномально тепло, — +2 — +9 °С. К слову, такие значения выше климатических значений на 5 — 12 градусов, подчеркнули в «Примгидромете».

Важно отметить, что в некоторых районах все еще идет снег. А температурный фон остается достаточно теплы.

Однако в четверг, 28 ноября, ситуация изменится. Максимальные температуры резко понизятся до -7 °С. Также в регионе прогнозируется умеренный снег.

Во Владивостоке сегодня дневные температуры составят 0 — -2 °С. А завтра столбики термометров упадут до -1 — -4 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая обстановка сложилась в Приморском крае на дорогах после циклона.

Актуальная информация об отключениях и ситуации на дорогах в Приморье после циклона
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