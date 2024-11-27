Знатно подморозит после мощного циклона: аномальное тепло сменится холодом в Приморье

Posted 27 ноября, 02:21
Published 27 ноября, 02:21
Modified 27 ноября, 02:23
Updated 27 ноября, 02:23
Регион буквально залило водой в минувшие сутки. Наибольшее количество осадков выпало на юге и востоке края, — 24 — 53 миллиметра. Кое-где прошел дождь вперемешку со снегом. Несмотря на жуткий циклон, в Приморье было аномально тепло, — +2 — +9 °С. К слову, такие значения выше климатических значений на 5 — 12 градусов, подчеркнули в «Примгидромете».
Важно отметить, что в некоторых районах все еще идет снег. А температурный фон остается достаточно теплы.
Однако в четверг, 28 ноября, ситуация изменится. Максимальные температуры резко понизятся до -7 °С. Также в регионе прогнозируется умеренный снег.
Во Владивостоке сегодня дневные температуры составят 0 — -2 °С. А завтра столбики термометров упадут до -1 — -4 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая обстановка сложилась в Приморском крае на дорогах после циклона.