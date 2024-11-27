Знатно подморозит после мощного циклона: аномальное тепло сменится холодом в Приморье

Регион буквально залило водой в минувшие сутки. Наибольшее количество осадков выпало на юге и востоке края, — 24 — 53 миллиметра. Кое-где прошел дождь вперемешку со снегом. Несмотря на жуткий циклон, в Приморье было аномально тепло, — +2 — +9 °С. К слову, такие значения выше климатических значений на 5 — 12 градусов, подчеркнули в «Примгидромете».