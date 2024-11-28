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Posted 28 ноября, 01:57

Published 28 ноября, 01:57

Modified 28 ноября, 01:59

Updated 28 ноября, 01:59

Перезагрузка идёт в школах Артёма в Приморском крае

Пространство восторга и знаний: школы Артёма преображаются

28 ноября 2024, 01:57
Фото: artemokrug.gosuslugi.ru.

Перезагрузка идёт в школах Артёма в Приморском крае

Сюжет
Школа
Самая настоящая перезагрузка происходит сейчас в школах Артёмовского городского округа. Обычные, привычные глазу школьные коридоры и рекреации обретают новую жизнь и становятся чем-то гораздо большим, чем просто место, по которому можно пробежаться на переменке.

По сути — школьные коридоры становятся современным образовательным пространством, комфортным, удобным, а главное — содержательным. Преображение происходит в рамках проекта «Оформление школьных пространств». В таком пространстве каждый школьник может не только отдохнуть на перемене или в ожидании начала уроков, но и узнать что-то новое, получив стимул для всестороннего развития.

— Рекомендации по оформлению школьных пространств были утверждены Минпросвещения России. В школьных стенах ребята должны знакомиться с государственной символикой, проектами для детей, достижениями страны и региона, возможностях будущего трудоустройства, — пояснили в пресс-службе Артёмовского городского округа.

Также в пресс-службе добавили, что школы города шахтёров и авиаторов выбирают разные варианты оформления и преображения коридоров. Где-то появились уголки и стенды «Орлята России», «Движения Первых», «Юнармии», некоторые образовательные учреждения превращают стены в мини-выставки — для творческих работ учащихся: тематических выставок рисунков, фотографий.

Фото: artemokrug.gosuslugi.ru

А в школе № 1 АГО каждый учебный кабинет теперь носит имя известного в России деятеля, будь то ученый, либо писатель или полководец, и оформление класса этому соответствует. В рекреациях этой школы разместили панно, посвящённые знаковым сражениям и событиям Великой Отечественной войны.

Школа № 33 будет оформлена в стиле Центра детских инициатив. В гимназии № 1 им. В. А. Сайбеля уделено внимание оформлению школьной столовой, стен для временной экспозиции и проектов для детей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Артёме дети и взрослые хранят память о подвигах земляков.

В Артёме в Приморском крае почтили память военного лётчика
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#Новости#Артём#Капитальный ремонт школ#Приморский край#Школа
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