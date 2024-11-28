Пространство восторга и знаний: школы Артёма преображаются

По сути — школьные коридоры становятся современным образовательным пространством, комфортным, удобным, а главное — содержательным. Преображение происходит в рамках проекта «Оформление школьных пространств». В таком пространстве каждый школьник может не только отдохнуть на перемене или в ожидании начала уроков, но и узнать что-то новое, получив стимул для всестороннего развития.