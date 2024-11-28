Пространство восторга и знаний: школы Артёма преображаются

Posted 28 ноября, 01:57
Published 28 ноября, 01:57
Modified 28 ноября, 01:59
Updated 28 ноября, 01:59
По сути — школьные коридоры становятся современным образовательным пространством, комфортным, удобным, а главное — содержательным. Преображение происходит в рамках проекта «Оформление школьных пространств». В таком пространстве каждый школьник может не только отдохнуть на перемене или в ожидании начала уроков, но и узнать что-то новое, получив стимул для всестороннего развития.
— Рекомендации по оформлению школьных пространств были утверждены Минпросвещения России. В школьных стенах ребята должны знакомиться с государственной символикой, проектами для детей, достижениями страны и региона, возможностях будущего трудоустройства, — пояснили в пресс-службе Артёмовского городского округа.
Также в пресс-службе добавили, что школы города шахтёров и авиаторов выбирают разные варианты оформления и преображения коридоров. Где-то появились уголки и стенды «Орлята России», «Движения Первых», «Юнармии», некоторые образовательные учреждения превращают стены в мини-выставки — для творческих работ учащихся: тематических выставок рисунков, фотографий.
А в школе № 1 АГО каждый учебный кабинет теперь носит имя известного в России деятеля, будь то ученый, либо писатель или полководец, и оформление класса этому соответствует. В рекреациях этой школы разместили панно, посвящённые знаковым сражениям и событиям Великой Отечественной войны.
Школа № 33 будет оформлена в стиле Центра детских инициатив. В гимназии № 1 им. В. А. Сайбеля уделено внимание оформлению школьной столовой, стен для временной экспозиции и проектов для детей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Артёме дети и взрослые хранят память о подвигах земляков.