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Posted 28 ноября, 23:23

Published 28 ноября, 23:23

Modified 28 ноября, 23:25

Updated 28 ноября, 23:25

Морозная погода установилась в Приморском крае

Снег и холод: зима в Приморском крае вступает в свои права

28 ноября 2024, 23:23
Фото: vostokmedia.com.

Морозная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Два дня — и календари официально сообщат нам, что наступила зима. Ну, а погода напоминает об этом жителям Приморского края уже не первый день.

По сообщениям Примгидромета, погоду в крае в конце рабочей недели определяет циклон. А это значит, что в Приморье местами пройдет снег и будет холодно — ночью до -16 градусов по Цельсию, а днём — до -10°C.

Во Владивостоке — переменная облачность, в целом без осадков, но варианты возможны. Ветер сильный северо-западный, и нежарко — днем -1…-3°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какую погоду ожидать в Приморье на следующей рабочей неделе.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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