Снег и холод: зима в Приморском крае вступает в свои права

Posted 28 ноября, 23:23
Published 28 ноября, 23:23
Modified 28 ноября, 23:25
Updated 28 ноября, 23:25
По сообщениям Примгидромета, погоду в крае в конце рабочей недели определяет циклон. А это значит, что в Приморье местами пройдет снег и будет холодно — ночью до -16 градусов по Цельсию, а днём — до -10°C.
Во Владивостоке — переменная облачность, в целом без осадков, но варианты возможны. Ветер сильный северо-западный, и нежарко — днем -1…-3°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какую погоду ожидать в Приморье на следующей рабочей неделе.