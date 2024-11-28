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Posted 28 ноября, 00:48

Published 28 ноября, 00:48

Modified 28 ноября, 00:50

Updated 28 ноября, 00:50

Новый циклон надвигается на Приморский край

В зимнем вихре закружит: дождь со снегом и резкое похолодание обрушатся на Приморье

28 ноября 2024, 00:48
Фото: 1MI.

Новый циклон надвигается на Приморский край

Сюжет
Дождь
Приморский край подморозит после мокрого снега с дождем. Дороги вновь обледенеют в регионе. Синоптики рассказали, ждать ли приморцам штормовое предупреждение.

Следующая неделя в регионе начнется с нового циклона, сообщает «Примгидромет». Почти повсеместные осадки не обойдутся без мокрого снега. На юго-востоке и побережье зимние осадки смешаются с дождем. Также компанию непогоде составят резкое похолодание на 5 — 10 градусов и гололедица, также возможно налипание снега на проводах.

По расчетам синоптиков, бушующая стихия вновь ударит по инфраструктуре Приморья. Тем не менее, в штурмовом предупреждении необходимости пока нет. Специалисты мониторят синоптическую обстановку.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег может выпасть в дальневосточной столице в начале декабря.

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