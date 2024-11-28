В зимнем вихре закружит: дождь со снегом и резкое похолодание обрушатся на Приморье

Posted 28 ноября, 00:48
Published 28 ноября, 00:48
Modified 28 ноября, 00:50
Updated 28 ноября, 00:50
Следующая неделя в регионе начнется с нового циклона, сообщает «Примгидромет». Почти повсеместные осадки не обойдутся без мокрого снега. На юго-востоке и побережье зимние осадки смешаются с дождем. Также компанию непогоде составят резкое похолодание на 5 — 10 градусов и гололедица, также возможно налипание снега на проводах.
По расчетам синоптиков, бушующая стихия вновь ударит по инфраструктуре Приморья. Тем не менее, в штурмовом предупреждении необходимости пока нет. Специалисты мониторят синоптическую обстановку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег может выпасть в дальневосточной столице в начале декабря.