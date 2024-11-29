Теперь — на «Восток 111»: перевозки на остров Путятина идут в штатном режиме — видео

Posted 29 ноября, 05:52
Published 29 ноября, 05:52
Modified 29 ноября, 09:11
Updated 29 ноября, 09:11
Как и обещал во время «Прямого разговора» (12+) с жителями Приморья губернатор региона Олег Кожемяко, паромное сообщение с островом Путятина не прервалось на время, пока СП «Путятин» находится в доке на освидетельствовании и плановом ремонте.
— На маршрут вышел плашкоут «Восток 111». Он пришел из Владивостока взамен вставшего на ремонт СП «Путятин», — написал глава Приморья в своём официальном telegram-канале. Он также отметил, что договор с новым перевозчиком администрация Фокино заключит в ближайшие дни и что паром будет делать четыре рейса в день — при условии благоприятной погоды.
Также глава Приморья дал ясно понять администрации ЗАТО: им нужно чаще бывать на острове, чтобы оперативно и своевременно решали вопросы жителей. Олег Кожемяко дал поручение: компенсировать жителям Путятина затраты, связанные с приобретение угля и дров.
— Сейчас их стоимость высокая, глава примет решение о компенсации части затрат, связанных с перевозкой, чтобы цена на острове и материке практически не отличалась, — отметил глава региона.
Напомним, на острове Путятина проживают более 400 человек.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как развивалась ситуация с перевозками на остров.