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Posted 29 ноября, 05:52

Published 29 ноября, 05:52

Modified 29 ноября, 09:11

Updated 29 ноября, 09:11

Новый плашкоут осуществляет перевозки на остров Путятина в Приморском крае

Теперь — на «Восток 111»: перевозки на остров Путятина идут в штатном режиме — видео

29 ноября 2024, 05:52
Фото: kozhemiakoofficial.

Новый плашкоут осуществляет перевозки на остров Путятина в Приморском крае

Сюжет
Перевозки
Грузо-пассажирские перевозки между ЗАТО Фокино и островом Путятина в Приморском крае — на время планового ремонта СП «Путятин» — будет осуществлять плашкоут «Восток 111». Он уже вышел на маршрут.

Как и обещал во время «Прямого разговора» (12+) с жителями Приморья губернатор региона Олег Кожемяко, паромное сообщение с островом Путятина не прервалось на время, пока СП «Путятин» находится в доке на освидетельствовании и плановом ремонте.

— На маршрут вышел плашкоут «Восток 111». Он пришел из Владивостока взамен вставшего на ремонт СП «Путятин», — написал глава Приморья в своём официальном telegram-канале. Он также отметил, что договор с новым перевозчиком администрация Фокино заключит в ближайшие дни и что паром будет делать четыре рейса в день — при условии благоприятной погоды.
Видео: kozhemiakoofficial.

Также глава Приморья дал ясно понять администрации ЗАТО: им нужно чаще бывать на острове, чтобы оперативно и своевременно решали вопросы жителей. Олег Кожемяко дал поручение: компенсировать жителям Путятина затраты, связанные с приобретение угля и дров.

— Сейчас их стоимость высокая, глава примет решение о компенсации части затрат, связанных с перевозкой, чтобы цена на острове и материке практически не отличалась, — отметил глава региона.

Напомним, на острове Путятина проживают более 400 человек.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как развивалась ситуация с перевозками на остров.

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#Новости#Видео#Транспорт#Перевозки#Олег Кожемяко#Приморский край#Остров Путятина#Приморье
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