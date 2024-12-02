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Posted 2 декабря, 01:01

Published 2 декабря, 01:01

Modified 2 декабря, 01:03

Updated 2 декабря, 01:03

Ребенок отравился в доме знакомых в Приморском крае

Опасный досуг в чужом доме: девочка отправилась в больницу после гостей в Приморье

2 декабря 2024, 01:01
Фото: Изображение Midjourney.

Ребенок отравился в доме знакомых в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Приморском крае семья гостила у знакомых, но плановый визит обернулся страшными обстоятельствами. Юная жительница Уссурийска попала в больницу.

В Уссурийске шестилетняя девочка отравилась уксусной эссенцией, сообщает пресс-служба прокуратуры. Ребенок, находясь в гостях у знакомых в Богуславке, выпила уксус, разведенный с водой, который использовали для уборки. Опасный раствор развели в бутылку из-под детской воды.

Девочку госпитализировали. Ее здоровью ничего не угрожает.

«Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль. Прокуратура Приморья напоминает родителям и законным представителям несовершеннолетних о необходимости внимательного присмотра за детьми», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девочка приехала погостить к бабушке во Владивосток и попала в больницу после совместной прогулки с другом, — местным жителем дальневосточной столицы.

Отравляющая прогулка: подростки попали в больницу после совместного досуга в Приморье
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#Новости#Дети#Проверка#Безопасность#Владивосток#Отравление#Медицина#Прокуратура#Профилактика#Приморский край#Происшествия
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