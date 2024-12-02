Опасный досуг в чужом доме: девочка отправилась в больницу после гостей в Приморье

Posted 2 декабря, 01:01
Published 2 декабря, 01:01
Modified 2 декабря, 01:03
Updated 2 декабря, 01:03
В Уссурийске шестилетняя девочка отравилась уксусной эссенцией, сообщает пресс-служба прокуратуры. Ребенок, находясь в гостях у знакомых в Богуславке, выпила уксус, разведенный с водой, который использовали для уборки. Опасный раствор развели в бутылку из-под детской воды.
Девочку госпитализировали. Ее здоровью ничего не угрожает.
«Ход и результаты доследственной проверки поставлены в ведомстве на контроль. Прокуратура Приморья напоминает родителям и законным представителям несовершеннолетних о необходимости внимательного присмотра за детьми», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девочка приехала погостить к бабушке во Владивосток и попала в больницу после совместной прогулки с другом, — местным жителем дальневосточной столицы.