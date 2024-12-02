Все знают, как его зовут: герой из четырёх слогов вот-вот появится во Владивостоке

Posted 2 декабря, 05:44
Published 2 декабря, 05:44
Modified 2 декабря, 05:46
Updated 2 декабря, 05:46
26 декабря в Приморском краевом академическом театре имени Горького — новогодняя, самая радостная и тёплая, весёлая и искренняя премьера — сказка «Буратино» (0+). Традиционно именно к новогодним праздникам в ведущем театре Приморского края ставят новую сказку — и она становится подарком ребятне Владивостока и всего региона к празднику.
Так же традиционно перенести сказку Алексея Толстого на сцену взялся главный — и лучший — «сказочный режиссёр» театра — народный артист России Александр Славский. Едва ли не все сказочные постановки в репертуаре театра сделаны именно им. Александр Петрович умеет прочувствовать, чего хотят дети, умеет создать на сцене атмосферу чуда и добра, а главное — умеет поставить сказку так, что с интересом смотрят и взрослые.
— Возьмём настоящую сказочную азбуку с красивыми картинками и отправимся вместе со зрителями и озорным и шаловливым Буратино в путь, который будет полон испытаний и опасностей, — рассказали в театре. — Но так и нужно, чтобы встретить настоящих и верных друзей и найти волшебный золотой ключик. Жестокий Карабас Барабас, коварный Дуремар, хитрая Лиса Алиса и пройдоха Кот Базилио постараются помешать, ведь они тоже хотят завладеть волшебным ключиком. Но на помощь обязательно придут красавица Мальвина, добрый Пьеро и верный Артемон.
Артисты театра имени Горького с радостью играют в сказках, ведь эти постановки дают возможность что-то придумать, внести немного своей лепты в создание общей атмосферы новогодних чудес, почудить и повеселиться.
В спектакле «Буратино» заняты как молодые артисты — Максим Вахрушев, Александр Темнов, Татьяна Иванашко, так и мэтры — заслуженный артист России Николай Тимошенко, заслуженная артистка России Наталья Музыковская, Сергей Гончаров, Елена Санина, Петр Мартыненко, Борис Белебезьев и другие.
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