Все знают, как его зовут: герой из четырёх слогов вот-вот появится во Владивостоке

Так же традиционно перенести сказку Алексея Толстого на сцену взялся главный — и лучший — «сказочный режиссёр» театра — народный артист России Александр Славский. Едва ли не все сказочные постановки в репертуаре театра сделаны именно им. Александр Петрович умеет прочувствовать, чего хотят дети, умеет создать на сцене атмосферу чуда и добра, а главное — умеет поставить сказку так, что с интересом смотрят и взрослые.