vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 02:21

Published 3 декабря, 02:21

Modified 3 декабря, 02:23

Updated 3 декабря, 02:23

Акция «Приморье ZA наших. Шаг к Победе!» (6+) пройдёт в Приморском крае

Тепло душевное и тёплые носки — патриотическая акция пройдёт в Приморском крае

3 декабря 2024, 02:21
Фото: minkultpk.

Акция «Приморье ZA наших. Шаг к Победе!» (6+) пройдёт в Приморском крае

Сюжет
Волонтёры
6 декабря — в преддверии Дня Героев Отечества — во всех городах и районах Приморья пройдёт акция «Приморье ZA наших. Шаг к Победе!» (6+). Этот проект объединит волонтёров и неравнодушных людей всего края.

Во всех районах Приморья в субботу, 6 декабря, на разных площадках (во Владивостоке, например, в буфете Приморской краевой филармонии и в молодёжном креативном пространстве на Аксаковской, 12\2) соберутся участники масштабного флешмоба по вязанию теплых носков для участников специальной военной операции.

Также каждый желающий может написать письмо воинам на СВО — тёплое, доброе, искреннее, со словами поддержки. Все письма и связанные носки будут отправлены приморцам — нашим землякам, бойцам, участвующим в СВО.

Организаторы акции — правительство Приморского края и краевое агентство по делам молодёжи — подчёркивают, что принять участие могут все желающие.

 — А цель проекта — желание приблизить Победу, дать возможность каждому жителю края внести в нее свой вклад, поддержать участников СВО — связать для них теплые носки, написать письма, которые они получат как привет из дома, — рассказала заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Если вы решили присоединиться к акции — дополнительная информация по телефону: 8 (423) 41-27-82.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как жители Владивостока передали бронеавтомобиль в зону СВО.

Константин Шестаков: владивостокцы поддерживают героев СВО и верят в победу
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Волонтёры#СВО#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика