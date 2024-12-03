Тепло душевное и тёплые носки — патриотическая акция пройдёт в Приморском крае

Posted 3 декабря, 02:21
Published 3 декабря, 02:21
Modified 3 декабря, 02:23
Updated 3 декабря, 02:23
Во всех районах Приморья в субботу, 6 декабря, на разных площадках (во Владивостоке, например, в буфете Приморской краевой филармонии и в молодёжном креативном пространстве на Аксаковской, 12\2) соберутся участники масштабного флешмоба по вязанию теплых носков для участников специальной военной операции.
Также каждый желающий может написать письмо воинам на СВО — тёплое, доброе, искреннее, со словами поддержки. Все письма и связанные носки будут отправлены приморцам — нашим землякам, бойцам, участвующим в СВО.
Организаторы акции — правительство Приморского края и краевое агентство по делам молодёжи — подчёркивают, что принять участие могут все желающие.
— А цель проекта — желание приблизить Победу, дать возможность каждому жителю края внести в нее свой вклад, поддержать участников СВО — связать для них теплые носки, написать письма, которые они получат как привет из дома, — рассказала заместитель председателя правительства — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.
Если вы решили присоединиться к акции — дополнительная информация по телефону: 8 (423) 41-27-82.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как жители Владивостока передали бронеавтомобиль в зону СВО.