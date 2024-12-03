Тепло душевное и тёплые носки — патриотическая акция пройдёт в Приморском крае

Во всех районах Приморья в субботу, 6 декабря, на разных площадках (во Владивостоке, например, в буфете Приморской краевой филармонии и в молодёжном креативном пространстве на Аксаковской, 12\2) соберутся участники масштабного флешмоба по вязанию теплых носков для участников специальной военной операции.