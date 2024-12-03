Весной туда ломанутся все: известную достопримечательность преобразят в Приморье

Популярное место среди туристов преобразят в Приморском крае

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Приморский край — это не только идеальное место для туризма, но и невероятно красивая локация. Одно из известнейших мест станет еще прекраснее к началу туристического сезона в регионе.

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда» сообщили, что весной 2025 года экотропа на территории Кравцовских водопадов станет длиннее. Строители уже приступили ко второму этапу преображения локации. Популярное среди туристов место оснастят новой лестницей и смотровыми площадками. «Начинаем от третьего водопада — „Дикая пасть“, закончим всего в нескольких десятках метрах перед последним, пятым», — отметили в телеграм-канале организации. Сотрудники нацпарка подчеркнули, что такое решение сделают прогулки посетителей комфортнее. Также это защитит землю от вытаптывания. Когда наступит весенняя погода, гости и жители Приморья смогут увидеть воочию красоты всех уникальных водопадов. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему Приморский край является идеальным местом для активного туризма. «Приморье — Клондайк России»: опытная туристка рассказала о золотой жемчужине страны Узнать подробнее