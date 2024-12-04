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Posted 3 декабря, 23:28

Published 3 декабря, 23:28

Modified 3 декабря, 23:30

Updated 3 декабря, 23:30

В Приморском крае продолжаются снегопад и гололёдные явления

И снова гололедица: зима обосновалась в Приморском крае всерьёз

3 декабря 2024, 23:28
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае продолжаются снегопад и гололёдные явления

Сюжет
Погода
Сегодня, 4 декабря, в Приморском крае местами ещё продолжит сыпать снег, доставляя хлопот водителям и дорожным службам. Зима пришла!

По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае определяет холодная тропосферная ложбина. Поэтому в центральных районах Приморья идёт снег — местами вполне солидный. На дорогах образуются снежный накат и гололедица. Западный ветер будет сильным, а морозец — неслабым, до -15°C.

Во Владивостоке — в целом ясно, без осадков. Ветер умеренный, днём — устойчивая минусовая температура -3…-5°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как за зиму изменится популярное место в Приморском крае.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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