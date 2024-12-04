И снова гололедица: зима обосновалась в Приморском крае всерьёз

Posted 3 декабря, 23:28
Published 3 декабря, 23:28
Modified 3 декабря, 23:30
Updated 3 декабря, 23:30
По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае определяет холодная тропосферная ложбина. Поэтому в центральных районах Приморья идёт снег — местами вполне солидный. На дорогах образуются снежный накат и гололедица. Западный ветер будет сильным, а морозец — неслабым, до -15°C.
Во Владивостоке — в целом ясно, без осадков. Ветер умеренный, днём — устойчивая минусовая температура -3…-5°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как за зиму изменится популярное место в Приморском крае.