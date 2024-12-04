И снова гололедица: зима обосновалась в Приморском крае всерьёз

По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае определяет холодная тропосферная ложбина. Поэтому в центральных районах Приморья идёт снег — местами вполне солидный. На дорогах образуются снежный накат и гололедица. Западный ветер будет сильным, а морозец — неслабым, до -15°C.