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Posted 5 декабря, 23:19

Published 5 декабря, 23:19

Modified 5 декабря, 23:21

Updated 5 декабря, 23:21

В пятницу в Приморском крае пройдёт умеренный снег

Снег не покидает Приморский край и под конец рабочей недели

5 декабря 2024, 23:19
Фото: vostokmedia.com.

В пятницу в Приморском крае пройдёт умеренный снег

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Погода
В завершение первой недели зимы в Приморском крае снова пройдёт снег. И во Владивостоке в том числе, уверены синоптики.

По сообщениям Примгидромета, сегодня бал над Приморьем правит холодная тропосферная ложбина. Это значит, что без осадков не обойдётся: местами по краю небольшой и умеренный снег, будут образовываться гололедица, снежный накат. Северо-западный ветер будет сильным и днём по-зимнему прохладно: -4…-15°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, ночью возможен слабый снег, ну, а днём, считают синоптики, в целом обойдётся без осадков. Ветер также сильный, морозно — днём -5…-7°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как осложняет погода движение по Приморью.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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