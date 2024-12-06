Снег не покидает Приморский край и под конец рабочей недели

По сообщениям Примгидромета, сегодня бал над Приморьем правит холодная тропосферная ложбина. Это значит, что без осадков не обойдётся: местами по краю небольшой и умеренный снег, будут образовываться гололедица, снежный накат. Северо-западный ветер будет сильным и днём по-зимнему прохладно: -4…-15°C.



Во Владивостоке облачно с прояснениями, ночью возможен слабый снег, ну, а днём, считают синоптики, в целом обойдётся без осадков. Ветер также сильный, морозно — днём -5…-7°C.