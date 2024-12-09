Безопасность в приоритете: почему новые подпорные стены Владивостока будут надежнее?

История старой подпорной стены у общежития на улице Спиридонова, 40, во Владивостоке насчитывает около 40 лет. За это время ее состояние значительно ухудшилось. Студенты, проживающие в общежитии, жаловались на непригодные условия: старая стена не выдерживала потоков воды, что приводило к образованию луж у входа в здание.