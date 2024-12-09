Безопасность в приоритете: почему новые подпорные стены Владивостока будут надежнее?

Posted 9 декабря, 01:04
Published 9 декабря, 01:04
Modified 9 декабря, 01:06
Updated 9 декабря, 01:06
Все началось 24 августа 2024 года. В этот день во Владивостоке произошёл инцидент, который стал тревожным сигналом для местных властей и жителей города. Подпорная стена на улице Славянской, 19 обрушилась, повредив семь автомобилей и вызвав панику среди жильцов.
К счастью, никто не пострадал. Администрация восстановила конструкцию. И, можно сказать, этот случай стал отправной точкой для внедрения новых технологий и методов, направленных на повышение безопасности подпорных стен во Владивостоке.
Дмитрий Лобода, заместитель начальника управления городской среды, подчеркивает:
«Мы должны не только реконструировать старые конструкции, но и создавать новые, которые смогут служить дольше и безопаснее».
Так что конкретно изменилось с августа и в каких местах в последние месяцы возвели новые подпорные стены в городе?
История старой подпорной стены у общежития на улице Спиридонова, 40, во Владивостоке насчитывает около 40 лет. За это время ее состояние значительно ухудшилось. Студенты, проживающие в общежитии, жаловались на непригодные условия: старая стена не выдерживала потоков воды, что приводило к образованию луж у входа в здание.
Осенью после обильных дождей стена частично обрушилась. Администрация города незамедлительно приступила к реконструкции, которая началась 8 ноября.
Дмитрий Лобода, заместитель начальника управления городской среды администрации Владивостока, рассказал о мерах, предпринятых для решения проблемы:
«Эта стена находилась под наблюдением около двух лет, и на нее поступали обращения. Серьезного риска не было видно, но после сильных дождей произошло частичное обрушение конструкции, требующее немедленных действий».
Эту стену возвели еще до печального инцидента на Славянской. Подпорная стена находилась в аварийном состоянии, что потребовало срочного ремонта.
«Ремонт был необходим, поскольку конструкция была неустойчива и представляла опасность для людей», — отметил Дмитрий Лобода.
Также в рамках ремонта была реконструирована лестница, которая находилась в критическом состоянии.
Подрядчик провел масштабные земляные работы, демонтировал старые конструкции и возвел новую подпорную стену из бетонных плит. Также было восстановлено благоустройство территории.
В управлении городской среды сообщили, что стена находилась в аварийном состоянии, поэтому ее отремонтировали.
«Во время реконструкции была установлена поперечная дренажная система для отвода влаги. Все работы, включая благоустройство, уже завершены», — добавили в управлении.
По заказу администрации Владивостока подрядная организация восстановила подпорную стену у дома № 131 на улице Светланская. Новая конструкция выполнена из габионов.
В управлении городской среды сообщили, что специалисты провели комплекс работ, включая демонтаж старой стены, возведение новой и установку ограждения. Также было восстановлено благоустройство территории.
«Все работы, включая благоустройство, уже завершены», — подчеркнул заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода.
Возле дома № 27 на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке возводят новую подпорную стену. Компания-подрядчик «Ярд» уже выполнила демонтаж старой аварийной стены и начала разработку грунта.
«До конца года подрядчик должен завершить строительство новой стены и провести благоустройство территории. Ход работ находится под контролем специалистов управления городской среды», — сообщили в администрации Владивостока.
Подрядная организация также укрепит откос, отремонтирует лестницу и установит поперечный дренаж.
Эти проекты являются частью более широкой программы по обновлению городской инфраструктуры Владивостока, направленной на повышение безопасности и долговечности подпорных стен в условиях сложного рельефа города.
В возведении новых подпорных стен новациям уделили особое внимание. Предыдущие стены были построены из массивных блоков ФБС, не выдержавших испытанием времени.
«Предыдущие подпорные стены были возведены по устаревшей технологии. Новые же стены фактически являются монолитными, и ожидания их долговечности — более 25 лет», — пояснил Лобода.
Сегодня же при строительстве новых подпорных стен применяются современные технологии, которые значительно отличаются от устаревших методов, использовавшихся ранее. Основные инновации включают:
Новые подпорные стены строятся из дырчатых блоков, которые обеспечивают большую прочность и устойчивость по сравнению с сплошными блоками, использовавшимися в прошлом. Это позволяет уменьшить вес конструкции и улучшить ее дренажные свойства.
В отличие от старых технологий, где армирование не предусматривалось, новые конструкции включают армирование и заливку бетоном, что создает практически монолитную структуру. Это повышает долговечность стен и их способность выдерживать нагрузки.
3. Укрепление основания
При строительстве новых стен также применяется укрепление основания с помощью скальника, что помогает предотвратить эрозию и осыпание грунта.
Помимо замены старых стен на новые, проекты предусматривают устройство дренажных систем для предотвращения накопления воды и возможности её разрушающего действия.
«Основные причины обрушений прежних стен кроются в отсутствии поперечного дренажа, что теперь учтено,» — утверждает Лобода.
Опыт последних лет наглядно показал, что использование традиционных методов строительства не всегда отвечает вызовам нашего времени. Обновленные стены Владивостока стали символом новой эры в подходе к городскому строительству — эры, где на первое место ставится безопасность жителей и долговечность используемых решений. Использование новаторских строительных технологий и материалов является гарантом того, что подобные инциденты, как на улице Славянской, останутся в прошлом.