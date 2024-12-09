Мороз ниже -30°С: жуткие холода пришли в Приморье

Posted 9 декабря, 05:13
Published 9 декабря, 05:13
Modified 9 декабря, 05:15
Updated 9 декабря, 05:15
В Приморье наступили жуткие холода: в селе Ракитное Дальнереченского района температура опустилась ниже -30°C. Фото своего градусника жители поселка поделились в сети.
Местные жители сообщают о сильном морозе, который стал настоящим испытанием для населения. Синоптики предупреждают о том, что холодная погода, вызванная прохождением атмосферных фронтов, никуда не денется еще какое-то время.
В ближайшие дни на севере края ожидаются еще более низкие температуры, жителям края важно набраться терпения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что потепление в некоторых районах Приморья скоро сменят трескучие морозы.