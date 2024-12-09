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Posted 9 декабря, 05:13

Published 9 декабря, 05:13

Modified 9 декабря, 05:15

Updated 9 декабря, 05:15

Температура упала ниже -30°С в одном из сел Приморского края

Мороз ниже -30°С: жуткие холода пришли в Приморье

9 декабря 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney.

Температура упала ниже -30°С в одном из сел Приморского края

Сюжет
Погода
В селе Ракитное Дальнереченского района температуры упали до пугающе низких отметок. Жители поселка поделились этой новостью и своими фото в сети.

В Приморье наступили жуткие холода: в селе Ракитное Дальнереченского района температура опустилась ниже -30°C. Фото своего градусника жители поселка поделились в сети.

Фото: maglipogoda_kanal

Местные жители сообщают о сильном морозе, который стал настоящим испытанием для населения. Синоптики предупреждают о том, что холодная погода, вызванная прохождением атмосферных фронтов, никуда не денется еще какое-то время.

В ближайшие дни на севере края ожидаются еще более низкие температуры, жителям края важно набраться терпения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что потепление в некоторых районах Приморья скоро сменят трескучие морозы.

После метели околеем: странное тепло сменится аномальными морозами в Приморье
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