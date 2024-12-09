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Posted 9 декабря, 04:34

Published 9 декабря, 04:34

Modified 9 декабря, 04:36

Updated 9 декабря, 04:36

Удивительное тепло закончится и начнется морозный «ад» в Приморском крае

После метели околеем: странное тепло сменится аномальными морозами в Приморье

9 декабря 2024, 04:34
Фото: 1MI.

Удивительное тепло закончится и начнется морозный «ад» в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморском крае прогнозируется переменчивая синоптическая обстановка. Также синоптики «Примгидромета» обещают серьезное похолодание в регионе.

Сегодня, 9 декабря, минимальные температуры упадут до -30 °С, словно +2°С и не бывало на юге края.

Завтра, 10 декабря, в центральных районах ожидается умеренный снег, который будет идти в ночь на среду. Максимальные температуры понизятся, а ночные станут выше на 2 — 6 градусов, в сравнении с предыдущим днем.

В среду, 11 декабря, осадки прекратятся. Регион окажется во власти жутких морозов. Столбики термометров упадут ниже -30°С. Днем воздух прогреется до -9°С, на юге до -1°С.

Стоит отметить, что температурный режим в первой половине недели будет выше климатических норм, а во второй придет в норму. В некоторых районах станет очень холодно, вопреки многолетней статистике.

Во Владивостоке неделя выдастся преимущественно без осадков. Минимальные температуры будут колебаться от -9 до -12 °С. Дневные от 0 до -3 °С. После среды максимальные значения станут ниже — -4 — -7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лед начал замерзать в дальневосточной столице позже, чем обычно.

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