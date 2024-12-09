После метели околеем: странное тепло сменится аномальными морозами в Приморье

Posted 9 декабря, 04:34
Published 9 декабря, 04:34
Modified 9 декабря, 04:36
Updated 9 декабря, 04:36
Сегодня, 9 декабря, минимальные температуры упадут до -30 °С, словно +2°С и не бывало на юге края.
Завтра, 10 декабря, в центральных районах ожидается умеренный снег, который будет идти в ночь на среду. Максимальные температуры понизятся, а ночные станут выше на 2 — 6 градусов, в сравнении с предыдущим днем.
В среду, 11 декабря, осадки прекратятся. Регион окажется во власти жутких морозов. Столбики термометров упадут ниже -30°С. Днем воздух прогреется до -9°С, на юге до -1°С.
Стоит отметить, что температурный режим в первой половине недели будет выше климатических норм, а во второй придет в норму. В некоторых районах станет очень холодно, вопреки многолетней статистике.
Во Владивостоке неделя выдастся преимущественно без осадков. Минимальные температуры будут колебаться от -9 до -12 °С. Дневные от 0 до -3 °С. После среды максимальные значения станут ниже — -4 — -7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лед начал замерзать в дальневосточной столице позже, чем обычно.