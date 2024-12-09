Устраняя последствия стихии: техника трудится на дорогах Приморского края — видео

Posted 9 декабря, 04:44
Published 9 декабря, 04:44
Modified 9 декабря, 04:46
Updated 9 декабря, 04:46
В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: усиленные работы по очистке трасс и обработке противогололедными составами вели дорожники Примавтодора в круглосуточном режиме. Было задействовано более трёхсот единиц специальной техники.
В поселке Раздольное Надеждинского района завершены работы по подключению освещения на улице Лазо. Работы по устройству уличного освещения ведутся так же в Шкотовском, Дальнереченском, Дальнегорском и Партизанском районах. Также до конца года новое освещение сделают в поселке Волчанец.
— Более четырёх километров дороги Михайловка-Турий Рог обновили в Хорольском округе, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Это одно из популярных туристических направлений, где дорогу приводят к нормативным требованиям ежегодно. К концу 2025 года здесь приведут в порядок около 20 километров трассы.
Завершается ремонт на пересечении улиц Ленинская и Щорса в Хороле. В Октябрьском округе завершился ремонт 5,5 километра дороги.
Сразу два моста в Приморье готовят к запуску движения машин. Это мост через реку Золотая в Пограничном округе и путепровод в районе Артем-ГРЭС. Движение по обновленным искусственным сооружениям планируется открыть в ближайшие дни.
Также Примавтодор завершает обустройство временного моста в селе Соколовка Чугуевского округа. Движение по нему запустят в середине декабря, а в следующем году дорожники приступят к капитальному ремонту аварийного сооружения. Укладка асфальтобетонного покрытия завершается на дороге по пути к Арсеньеву.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об обновлении важной дороги до Владивостока.