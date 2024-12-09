Устраняя последствия стихии: техника трудится на дорогах Приморского края — видео

В поселке Раздольное Надеждинского района завершены работы по подключению освещения на улице Лазо. Работы по устройству уличного освещения ведутся так же в Шкотовском, Дальнереченском, Дальнегорском и Партизанском районах. Также до конца года новое освещение сделают в поселке Волчанец.