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Posted 9 декабря, 04:44

Published 9 декабря, 04:44

Modified 9 декабря, 04:46

Updated 9 декабря, 04:46

Дорожные службы Приморского края трудятся над устранением последствий снегопада

Устраняя последствия стихии: техника трудится на дорогах Приморского края — видео

9 декабря 2024, 04:44
Фото: primorskyru.

Дорожные службы Приморского края трудятся над устранением последствий снегопада

Сюжет
Дороги
Всю прошедшую неделю дорожные службы Приморского края работали над устранением последствий снегопада в регионе. Дороги расчищались быстро и качественно.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края рассказали: усиленные работы по очистке трасс и обработке противогололедными составами вели дорожники Примавтодора в круглосуточном режиме. Было задействовано более трёхсот единиц специальной техники.

В поселке Раздольное Надеждинского района завершены работы по подключению освещения на улице Лазо. Работы по устройству уличного освещения ведутся так же в Шкотовском, Дальнереченском, Дальнегорском и Партизанском районах. Также до конца года новое освещение сделают в поселке Волчанец.

— Более четырёх километров дороги Михайловка-Турий Рог обновили в Хорольском округе, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Это одно из популярных туристических направлений, где дорогу приводят к нормативным требованиям ежегодно. К концу 2025 года здесь приведут в порядок около 20 километров трассы.

Завершается ремонт на пересечении улиц Ленинская и Щорса в Хороле. В Октябрьском округе завершился ремонт 5,5 километра дороги.

Видео: primorskyru.

Сразу два моста в Приморье готовят к запуску движения машин. Это мост через реку Золотая в Пограничном округе и путепровод в районе Артем-ГРЭС. Движение по обновленным искусственным сооружениям планируется открыть в ближайшие дни.

Также Примавтодор завершает обустройство временного моста в селе Соколовка Чугуевского округа. Движение по нему запустят в середине декабря, а в следующем году дорожники приступят к капитальному ремонту аварийного сооружения. Укладка асфальтобетонного покрытия завершается на дороге по пути к Арсеньеву.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об обновлении важной дороги до Владивостока.

На радость автомобилистам: обновление важной улицы завершается во Владивостоке
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#Новости#Видео#Владивосток#Транспорт#Дороги#Приморский край#Дорожные службы
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