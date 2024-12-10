Магия Рождества придёт во Владивосток — где и когда?

Posted 10 декабря, 03:51
Published 10 декабря, 03:51
Modified 10 декабря, 03:53
Updated 10 декабря, 03:53
Дуэт Pianissimo уже не раз радовал владивостокцев концертами, где звуки двух роялей сливались в удивительную гармонию, звучали не только классические, но и популярные эстрадные мелодии.
И вот — новая программа, на этот раз посвящённая грядущему Рождеству.
21 декабря в концертном зале Дальневосточного института искусств два рояля подарят зрителям сказку. Сказку Рождества и Нового года.
Как рассказали организаторы, прозвучат такие известные композиции, как музыка из кинофильмов «Гарри Поттер» (12+), «Один дома» (6+), «Холодное сердце» (6+), «Щелкунчик» (6+). Включены в программу и знаменитые рождественские песни — в оригинальных аранжировках для двух фортепиано.
Разумеется, прозвучит и классика — Штраус, Оффенбах, Моцарт.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какими концертами и программами встретит Владивосток новогодние праздники.