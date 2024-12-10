vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 03:51

Published 10 декабря, 03:51

Modified 10 декабря, 03:53

Updated 10 декабря, 03:53

Фортепианный концерт «Магия Рождества» (6+) состоится во Владивостоке

Магия Рождества придёт во Владивосток — где и когда?

10 декабря 2024, 03:51
Фото: Предоставлено организаторами.

Фортепианный концерт «Магия Рождества» (6+) состоится во Владивостоке

Сюжет
Концерт
«Магия Рождества» (6+) — так называется концерт, который состоится во Владивостоке 21 декабря. Уже полюбившийся жителям и гостям города фортепианный дуэт " Pianissimo» приготовил новую программу.

Дуэт Pianissimo уже не раз радовал владивостокцев концертами, где звуки двух роялей сливались в удивительную гармонию, звучали не только классические, но и популярные эстрадные мелодии.

И вот — новая программа, на этот раз посвящённая грядущему Рождеству.

21 декабря в концертном зале Дальневосточного института искусств два рояля подарят зрителям сказку. Сказку Рождества и Нового года.

Как рассказали организаторы, прозвучат такие известные композиции, как музыка из кинофильмов «Гарри Поттер» (12+), «Один дома» (6+), «Холодное сердце» (6+), «Щелкунчик» (6+). Включены в программу и знаменитые рождественские песни — в оригинальных аранжировках для двух фортепиано.

Разумеется, прозвучит и классика — Штраус, Оффенбах, Моцарт.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какими концертами и программами встретит Владивосток новогодние праздники.

С русскими сказками — в новый год: как Владивосток отметит праздник — видео
Узнать подробнее
#Новости#Культура#Владивосток#Концерт#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика