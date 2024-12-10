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Posted 10 декабря, 01:00

Published 10 декабря, 01:00

Modified 10 декабря, 01:02

Updated 10 декабря, 01:02

Во Владивостоке на гостевом маршруте обновляются леерные ограждения

Новые леера появились на гостевом маршруте во Владивостоке

10 декабря 2024, 01:00
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке на гостевом маршруте обновляются леерные ограждения

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Наш Город
На двух участках гостевого маршрута во Владивостоке проведены ремонтные работы. В частности, установлены новые леерные ограждения.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: пятьсот метров леерных ограждений были заменены на двух участках гостевого маршрута столицы ДФО.

Напомним, гостевой маршрут во Владивостоке довольно продолжительный, согласно постановлению главы города он начинается в районе улицы Маковского и завершается фактически у посёлка Подножье на острове Русском, при этом охватывая множество улиц города, причём не только в историческом центре. За состоянием дорог и инфраструктуры на гостевом маршруте следят дорожники Владивостока.

Монтаж новых леерных ограждений на двух участках маршрута провели специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»). В частности, они заменили разделительное ограждение на улице Маковского — от остановки общественного транспорта «Фабрика „Заря“ до 14-го километра. Всего было установлено 400 метров новых лееров.

Второй участок, где производилась замена ограждений, — Некрасовский путепровод. Здесь менее чем за неделю было установлено 100 метров нового ограждения.

— Установка лееров усложнялась непростой системой крепления дорожных разделителей, а также высоким автомобильным трафиком, но бригады уложились в график, — отметили в пресс-службе мэрии.

Сейчас работы по восстановлению и замене леерных ограждений ведутся на улице Катерной. Всего же с начала года во Владивостоке отремонтировали более 6 800 метров ограждений.

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#Новости#Владивосток#Дорожные работы#Приморский край#Наш Город
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