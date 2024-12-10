Новые леера появились на гостевом маршруте во Владивостоке

Напомним, гостевой маршрут во Владивостоке довольно продолжительный, согласно постановлению главы города он начинается в районе улицы Маковского и завершается фактически у посёлка Подножье на острове Русском, при этом охватывая множество улиц города, причём не только в историческом центре. За состоянием дорог и инфраструктуры на гостевом маршруте следят дорожники Владивостока.