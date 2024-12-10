Новые леера появились на гостевом маршруте во Владивостоке

Posted 10 декабря, 01:00
Published 10 декабря, 01:00
Modified 10 декабря, 01:02
Updated 10 декабря, 01:02
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: пятьсот метров леерных ограждений были заменены на двух участках гостевого маршрута столицы ДФО.
Напомним, гостевой маршрут во Владивостоке довольно продолжительный, согласно постановлению главы города он начинается в районе улицы Маковского и завершается фактически у посёлка Подножье на острове Русском, при этом охватывая множество улиц города, причём не только в историческом центре. За состоянием дорог и инфраструктуры на гостевом маршруте следят дорожники Владивостока.
Монтаж новых леерных ограждений на двух участках маршрута провели специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»). В частности, они заменили разделительное ограждение на улице Маковского — от остановки общественного транспорта «Фабрика „Заря“ до 14-го километра. Всего было установлено 400 метров новых лееров.
Второй участок, где производилась замена ограждений, — Некрасовский путепровод. Здесь менее чем за неделю было установлено 100 метров нового ограждения.
— Установка лееров усложнялась непростой системой крепления дорожных разделителей, а также высоким автомобильным трафиком, но бригады уложились в график, — отметили в пресс-службе мэрии.
Сейчас работы по восстановлению и замене леерных ограждений ведутся на улице Катерной. Всего же с начала года во Владивостоке отремонтировали более 6 800 метров ограждений.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как во Владивостоке обновляют подпорные стены.