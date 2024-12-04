vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 00:18

Published 4 декабря, 00:18

Modified 4 декабря, 00:21

Updated 4 декабря, 00:21

Ещё одну подпорную стену возводят во Владивостоке

Ещё одна подпорная стена сооружается во Владивостоке — впереди благоустройство

4 декабря 2024, 00:18
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru.

Ещё одну подпорную стену возводят во Владивостоке

Сюжет
Строительство
Новую подпорную стену возводят во Владивостоке рядом с домом № 40 на улице Спиридонова. Значительная часть работ выполнена, остальные будут завершены до конца года.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: стена, что находится совсем рядом с домом на улице Спиридонова, требовала ремонта. Был найден подрядчик — ООО «СтройАртель», который и выполняет работы по заказу мэрии и под строгим контролем с ее стороны.

В данный момент старая стена полностью разобрана, демонтировано и прилегающее дорожное покрытие. Затем рабочие подрядной организации выполнили устройство фундаментальной плиты и возвели бетонные конструкции, а после приступили к заливке конструкции бетоном.

Прошедшие летом и осенью 2024 года сильные дожди подмыли стену и изрядно ее разрушили, рассказал заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода. Оставлять такую конструкцию зимовать было нельзя, требовался ремонт.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru
— Новую стену возводят из железобетонных блоков. Её длина составляет более 60 метров, а высота — 4 метра. Все работы ведутся поэтапно, согласно запланированному графику, — подчеркнул Дмитрий Лобода.

Впереди у рабочих подрядной организации ещё много дел: нужно выполнить обратную засыпку грунта, создать дренажную систему и установить леера, полностью благоустроить территорию, на которой производились работы. Всё должно быть выполнено до конца 2024 года.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в центре Владивостока подпорную стену возвели из габионов.

Новая подпорная стена появится в историческом центре Владивостока
Узнать подробнее
Читайте также:
Глобальная реконструкция: Шамора обновится к следующему сезону во ВладивостокеВозрождение ливневок: Владивосток восстанавливается после удара циклонаПрокуратура Приморья «проверит» застройщика ООО «СЗ ЖК Гринхилс»
#Новости#Строительство#Ремонт#Владивосток#Благоустройство#Городская среда#Демонтаж#Приморский край#Подпорная стена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика