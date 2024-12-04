Ещё одна подпорная стена сооружается во Владивостоке — впереди благоустройство

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: стена, что находится совсем рядом с домом на улице Спиридонова, требовала ремонта. Был найден подрядчик — ООО «СтройАртель», который и выполняет работы по заказу мэрии и под строгим контролем с ее стороны.