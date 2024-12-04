Ещё одна подпорная стена сооружается во Владивостоке — впереди благоустройство

Posted 4 декабря, 00:18
Published 4 декабря, 00:18
Modified 4 декабря, 00:21
Updated 4 декабря, 00:21
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: стена, что находится совсем рядом с домом на улице Спиридонова, требовала ремонта. Был найден подрядчик — ООО «СтройАртель», который и выполняет работы по заказу мэрии и под строгим контролем с ее стороны.
В данный момент старая стена полностью разобрана, демонтировано и прилегающее дорожное покрытие. Затем рабочие подрядной организации выполнили устройство фундаментальной плиты и возвели бетонные конструкции, а после приступили к заливке конструкции бетоном.
Прошедшие летом и осенью 2024 года сильные дожди подмыли стену и изрядно ее разрушили, рассказал заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода. Оставлять такую конструкцию зимовать было нельзя, требовался ремонт.
— Новую стену возводят из железобетонных блоков. Её длина составляет более 60 метров, а высота — 4 метра. Все работы ведутся поэтапно, согласно запланированному графику, — подчеркнул Дмитрий Лобода.
Впереди у рабочих подрядной организации ещё много дел: нужно выполнить обратную засыпку грунта, создать дренажную систему и установить леера, полностью благоустроить территорию, на которой производились работы. Всё должно быть выполнено до конца 2024 года.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в центре Владивостока подпорную стену возвели из габионов.