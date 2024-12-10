О бюджете Владивостока на 2025 год и его приоритетах рассказали жителям города

Разумеется, особое внимание будет уделено решению вопросов сферы ЖКХ и городского хозяйства. В целом на эти нужды планируется выделить более 6,8 млрд рублей. Распределены они будут следующим образом: один млрд рублей — на модернизацию и содержание общественного транспорта, 3,4 млрд рублей — на содержание и ремонт дорог, более 1 млрд рублей — на капитальный ремонт жилфонда и переселение граждан из аварийного жилья. Запланированы также капитальный ремонт и реконструкция объектов теплоснабжения, электроснабжения и водо-канализационного хозяйства. На это тоже будут выделены солидные суммы.