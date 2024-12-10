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Posted 10 декабря, 05:17

Published 10 декабря, 05:17

Modified 10 декабря, 05:19

Updated 10 декабря, 05:19

Бюджет Владивостока на 2025 год проходит публичные слушания

О бюджете Владивостока на 2025 год и его приоритетах рассказали жителям города

10 декабря 2024, 05:17
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru.

Бюджет Владивостока на 2025 год проходит публичные слушания

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Наш Город
Публичные слушания по проекту бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов прошли во Владивостоке. Собравшимся рассказали о приоритетных направлениях развития города.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: перед собравшимися в мэрии выступил первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко. Он рассказал о том, на что нацелен бюджет столицы ДФО в 2025 году.

В целом в «городской кошелек» на 2025 год запланировано поступление более 32 млрд рублей. 62 процента от этой суммы пойдёт на развитие социально-культурной сферы. Например, более 16 млрд рублей будет выделено на содержание учреждений образования, культуры и спорта; 800 млн рублей пойдёт на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях; более миллиарда выделят на создание новых мест в образовательных учреждениях.

Отдельной строкой в бюджете краевого центра на будущий год выделено 1,3 млрд рублей — это всевозможные меры поддержки граждан, в частности, ежемесячные и единовременные выплаты педагогам, бесплатное питание детей, компенсация части родительской платы в детских садах, компенсация родителям части стоимости путевки в детские лагеря.

Разумеется, особое внимание будет уделено решению вопросов сферы ЖКХ и городского хозяйства. В целом на эти нужды планируется выделить более 6,8 млрд рублей. Распределены они будут следующим образом: один млрд рублей — на модернизацию и содержание общественного транспорта, 3,4 млрд рублей — на содержание и ремонт дорог, более 1 млрд рублей — на капитальный ремонт жилфонда и переселение граждан из аварийного жилья. Запланированы также капитальный ремонт и реконструкция объектов теплоснабжения, электроснабжения и водо-канализационного хозяйства. На это тоже будут выделены солидные суммы.

— Из приоритетных проектов, которые будем реализовывать в 2025 году, — строительство детского сада на Кипарисовой, завершение капитального ремонта детского сада на Постышева, реконструкция здания Матросского клуба. Также в рамках конкурса ТОС будем поддерживать инициативные предложения граждан по благоустройству вокруг их жилых домов, — отметил Сергей Дмитриенко.

Также о проекте бюджета на общественных слушаниях высказались эксперты. В итоге собравшиеся одобрили проект единогласно, в скором времени он будет представлен депутатам думы Владивостока.

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