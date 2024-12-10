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Posted 10 декабря, 06:38

Published 10 декабря, 06:38

Modified 10 декабря, 06:40

Updated 10 декабря, 06:40

На девочку рухнул огромный рулон стройматериалов в Приморском крае

За красной линией: нечто страшное произошло с ребенком в Приморье — видео (18+)

10 декабря 2024, 06:38
Фото: 1MI.

На девочку рухнул огромный рулон стройматериалов в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Во Владивостоке школьница решила поиграть с судьбой, пренебрегая собственной безопасностью. Однако шалость обернулась тяжелыми травмами для нее.

На девочку 2009 года рождения упал рулон утеплителя, сообщает пресс-служба прокуратуры. Стоит отметить, что ребенок подошел к зданию, которое было огорожено сигнальной лентой, — на крыше дома производился капитальный ремонт. В какой-то момент стройматериал рухнул на юную горожанку.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение. Надзорное ведомство контролирует проверку данного инцидента.

«Одновременно прокуратура даст оценку исполнению требований закона, при организации и обеспечении безопасности работ, а также деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе ведомства.
Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экскаватор сбил ребенка в дальневосточной столице. Девочку госпитализировали после инцидента на Спортивной набережной.

Заинтересовались федералы: девочку сбил экскаватор во Владивостоке
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Прокуратура#Ребенок#Травма#Травмы#Приморский край#Происшествия
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