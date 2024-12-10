За красной линией: нечто страшное произошло с ребенком в Приморье — видео (18+)

Posted 10 декабря, 06:38
Published 10 декабря, 06:38
Modified 10 декабря, 06:40
Updated 10 декабря, 06:40
На девочку 2009 года рождения упал рулон утеплителя, сообщает пресс-служба прокуратуры. Стоит отметить, что ребенок подошел к зданию, которое было огорожено сигнальной лентой, — на крыше дома производился капитальный ремонт. В какой-то момент стройматериал рухнул на юную горожанку.
Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в медучреждение. Надзорное ведомство контролирует проверку данного инцидента.
«Одновременно прокуратура даст оценку исполнению требований закона, при организации и обеспечении безопасности работ, а также деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экскаватор сбил ребенка в дальневосточной столице. Девочку госпитализировали после инцидента на Спортивной набережной.