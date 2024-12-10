За красной линией: нечто страшное произошло с ребенком в Приморье — видео (18+)

На девочку 2009 года рождения упал рулон утеплителя, сообщает пресс-служба прокуратуры. Стоит отметить, что ребенок подошел к зданию, которое было огорожено сигнальной лентой, — на крыше дома производился капитальный ремонт. В какой-то момент стройматериал рухнул на юную горожанку.